30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti

Türkiye'deki ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, giderlerini karşılayamayan firmalar iflas sürecine giriyor. Bunun son örneği ise Konya'da faaliyet gösteren ve 30 ülkeye ihracat yapan ünlü süt markası oldu.

Konya'nın süt sektörünün önde gelen firmalarından olan ve 30 ülkeye ihracat yapan Ereğli Birleşim Gıda iflas etti.

Konya Merhaba gazetesinin haberine göre, daha önce yaptığı konkordato başvurusu kabul edilmeyen firma için iflas süreci resmen başlarken, alacaklılar için toplantı tarihi de belirlendi.

İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 28 EKİM'DE

Ereğli (Konya) İcra Dairesi tarafından yapılan ilana göre, müflis şirkete ilişkin alacaklılar sıra cetveli düzenlenerek incelemeye hazır hale getirildi. Alacaklılara yönelik yapılan duyuruda, ikinci alacaklılar toplantısının 28 Ekim 2025 Salı günü saat 14:30'da Ereğli İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Toplantıya katılacak alacaklıların veya yetkili vekillerinin hazır bulunması gerektiği vurgulandı.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRELERİ BAŞLADI

İflas kararı sonrası alacaklılar için kanuni itiraz süreleri de işliyor. Alacak miktarının esasına ilişkin itirazların 15 gün içinde ticaret mahkemesinde, yalnızca sıralamaya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde icra mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği duyuruldu. Ayrıca, iflas başvuru harcını yatırmayan alacaklıların, gerekli harç ve masrafları ödemeleri halinde ek sıra cetveline dahil edilebileceği de ilan metninde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

