Avrupa’nın yeni "hasta adamı" kim? Sektörün üçte ikisi bavulunu topluyor!

Avrupa otomotiv endüstrisi son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir baskı altında. Ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, pazar dinamiklerindeki radikal değişimler ve özellikle Çinli üreticilerin küresel pazara sunduğu agresif rekabet, Avrupalı devler için çetin bir ortam yaratıyor. Bu bağlamda, geleneksel olarak sektörün Avrupa'daki en güçlü kalesi olan Almanya'dan gelen son resmi veriler ve tahminler, endüstri için oldukça kasvetli bir geleceğe işaret ediyor.

VDA ANKETİ: SEKTÖRDE YOĞUN KARAMSARLIK HAKİM



Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından 116 tedarikçi firmanın katılımıyla gerçekleştirilen yeni bir anket, ülkedeki ekonomik karamsarlığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Sektör temsilcileri, mevcut zorlukların ve finansal belirsizliklerin geçici değil, kalıcı bir duruma dönüştüğünü vurguluyor.

ANKETİN İSTİHDAM AYAĞINDAKİ SONUÇLARI İSE OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ:

Araştırmaya katılan şirketlerin neredeyse yarısı (%44) yakın gelecekte personel azaltmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Sektörde yeni istihdam yaratmayı ve işe alım yapmayı planlayan şirketlerin oranı ise yalnızca %3 seviyesinde kalıyor.



2035 HEDEFİNDE BÜYÜK İSTİHDAM DEPREMİ: 225 BİNDEN FAZLA İŞ KAYBI



Tahminler rakamlara döküldüğünde tablonun vahameti daha net anlaşılıyor. Yapılan projeksiyonlara göre, 2035 yılına kadar Almanya'da yaklaşık 225.000 iş kaybının yaşanması bekleniyor. Üstelik personel azaltmayı planlayan şirketlerin %44'ü, maliyetleri düşürmek adına faaliyetlerinin bir kısmını tamamen yurt dışına taşımayı düşünüyor.

Çalışmanın bulguları, yaşanan bu büyük belirsizliğin Alman otomotiv endüstrisinin küresel rekabet gücünü doğrudan ve anında yıkmadığını, endüstrinin hala dünyanın en güçlülerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak, giderek daha fazla işletmenin daha ucuz iş gücüne sahip pazarlara yönelmesi, yapay zekâ ve otomasyon çözümlerini devreye alması, mavi ve beyaz yakalı işçileri çok sert bir şekilde etkileyecek.

YATIRIMLAR ASYA VE KUZEY AMERİKA'YA KAYIYOR



Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer kritik nokta ise yatırımların yön değiştirmesi oldu. Tedarikçi şirketlerin üçte ikisi, başlangıçta Almanya içi yatırımlar için ayırdıkları bütçeleri ertelemiş, tamamen iptal etmiş veya doğrudan yurt dışına aktarmış durumda. Almanya'dan kaçan bu devasa sermayenin en büyük faydalanıcıları ise Asya ekonomileri, ardından Kuzey Amerika ve çok daha az bir oranla diğer Avrupa Birliği ülkeleri oluyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ KAYBEDİLEBİLİR



VDA'nın araştırması, Almanya'nın geleceğine dair net bir uyarıyla son buluyor: Enerji maliyetlerini düşürecek, katı düzenleyici çerçeveleri ve bürokrasiyi basitleştirecek ve üretimde rekabet gücünü yeniden artıracak radikal önlemler acilen alınmazsa, Almanya önümüzdeki yıllarda Avrupa otomotiv endüstrisindeki liderlik koltuğunu ve üretim kapasitesinin çok büyük bir bölümünü kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.