Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı
Yayınlanma:
Avrupa borsaları, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "H-1B" vize kısıtlamalarını izlemeye devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 günü yüzde 0,13 düşüşle 553,4 puandan kapattı. Bankacılık hisseleri ortalama yüzde 0,9, otomobil üreticileri ise yüzde 2,02 değer kaybetti.

Ülke bazlı endekslerde ise farklı seyirler izlendi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.226,68 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 42.423,18 puana çıktı. Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 23.527,05 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,30 gerilemeyle 7.830,11 puana indi.

Şirket bazında, Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 2025 kârlılık tahminini düşürmesinin ardından hisselerinde yüzde 7,19’luk kayıp yaşadı. Porsche’nin en büyük hissedarı Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1,179 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Ekonomi
SGK Uzmanı Cenkci'den Bakan Işıkhan'a zor sorular
SGK Uzmanı Cenkci'den Bakan Işıkhan'a zor sorular
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı