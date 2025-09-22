Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 günü yüzde 0,13 düşüşle 553,4 puandan kapattı. Bankacılık hisseleri ortalama yüzde 0,9, otomobil üreticileri ise yüzde 2,02 değer kaybetti.
Ülke bazlı endekslerde ise farklı seyirler izlendi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.226,68 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 42.423,18 puana çıktı. Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 23.527,05 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,30 gerilemeyle 7.830,11 puana indi.
Şirket bazında, Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 2025 kârlılık tahminini düşürmesinin ardından hisselerinde yüzde 7,19’luk kayıp yaşadı. Porsche’nin en büyük hissedarı Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 değer kaybetti.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1,179 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)