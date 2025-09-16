Audi küçük bir elektrikli SUV hazırlıyor

Yayınlanma:
Alman şirket, mevcut Q2'nin yerini termal motorlu yeni bir küçük elektrikli SUV'nin geleceğini doğruladı.

Audi , tıpkı A1 gibi, modeli de yakında üretimden kaldırmayı planlıyor , ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı. Alman şirketin bunun yerine, tamamen elektrikli olacak küçük bir crossover sunması bekleniyor.

volkswagen-id-cross-concept-2025-a1920x1080.jpg

Volkswagen ID.Cross

Üretimdeki Volkswagen ID.Cross'un bir "kuzeni" olması beklenen modelin artık markanın dört halkalı ürün gamının tabanında yer alması bekleniyor.

ekran-goruntusu-2025-09-16-205127.png

Audi CEO'su Gernot Döllner, söz konusu model hakkında yakın zamanda İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak, "... bir Volkswagen Golf boyutunda veya biraz daha küçük olacak " dedi. Mevcut Golf'ün uzunluğu 4,28 metre. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ID.Cross konseptinin uzunluğu ise 4,16 metreydi.

Yani VW Grubu'nun MEB platformunu kullanması beklenen yeni Audi, boyut olarak bu ikisinin arasında bir yerde olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

