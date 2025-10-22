Araç satışında değişiklik yolda! Noterde yeni harç dönemi başlıyor

Düzenleme yasalaşırsa, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç kesilecek. En düşük harç tutarı ise 1.000 TL olacak.

HARÇ MUAFİYETİ KALKIYOR

Hazırlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, noter işlemlerinde harç istisnasının kaldırması hedefliyor. Yeni sistemle birlikte, araç satış bedelinin %0,2’si oranında harç alınacak ve bu tutar 1.000 TL’nin altına düşemeyecek.

Örnek harç hesaplamaları:

• 1 milyon TL’lik araç için 2.000 TL harç

• 2 milyon TL’lik araç için 4.000 TL harç

• 5 milyon TL’lik araç için 10.000 TL harç

Bu uygulama, sıfır araçların ilk tescil işlemlerini de kapsayacak.

OTOMOTİV PAZARI BÜYÜRKEN VERGİ GÜNDEMDE

Yeni düzenleme, otomotiv sektörünün büyüme trendi sürerken gündeme geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları %9,15 artarak 927 bin 647 adede ulaştı.

• Otomobil satışları: 742.687 adet (%9,98 artış)

• Hafif ticari araç satışları: 184.960 adet (%5,92 artış)

• Eylül ayında otomobil satışlarında %26,77, ticari araçlarda %21,66 artış yaşandı

SUV modeller, 2025 yılında pazarın %62,7’sini oluşturdu.

KASIMDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yasa teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından Meclis Genel Kurulu’na sunulacak olan düzenlemenin Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.