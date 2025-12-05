Apple henüz pazara girmeden katlanabilir akıllı telefon satışları fırladı

Apple henüz pazara girmeden katlanabilir akıllı telefon satışları fırladı
Yayınlanma:
Counterpoint Research'ün raporuna göre, katlanabilir akıllı telefonların küresel sevkiyatları 2025'in üçüncü çeyreğinde rekor büyüme gösterdi ve bu da 2026'da pazar paylarının daha da artmasının önünü açtı.

Temmuz-Eylül 2025 döneminde bu kategorideki cihaz sevkiyatları bir önceki yıla göre %14 artarak tarihinin en yüksek çeyreklik büyümesine ulaştı.

Katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Z Fold7'nin piyasaya sürülmesi ve amiral gemisi Huawei Mate serisinin popülerliğinin devam etmesiyle dünya genelindeki toplam akıllı telefon sevkiyatlarının %2,5'ini oluşturuyor.

huawei-mate-x6.webp

Aynı zamanda güncellenen Motorola Razr 60 serisine olan güçlü talep nedeniyle kapaklı akıllı telefonların sevkiyatları da arttı.

Samsung'un başarısı büyük ölçüde daha ince ve hafif bir tasarıma, geliştirilmiş menteşe dayanıklılığına ve daha az fark edilen ekran eğrisine sahip olan Galaxy Z Fold7'den kaynaklanıyor.

Huawei istikrarlı konumunu korurken, Honor ve Vivo ürün gruplarını geliştirmeye devam etti.

samsung-galaxy-fold.webp

Motorola, rekabetçi fiyatlandırma, güçlü iş ortağı kanalları ve cihazlarının kullanılabilirliği hakkındaki olumlu yorumlar sayesinde küresel çapta en hızlı büyüyen oyunculardan biri olarak ortaya çıktı.

Analistler, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2025 yılına kadar yıllık ortalama %15 oranında büyüyeceğini, 2026 yılının ise daha belirgin bir genişleme ve muhtemelen bir atılım dönemi olacağını öngörüyor.

Apple'ın 2026'nın ikinci yarısında katlanabilir akıllı telefon segmentine de girmesi bekleniyor; bu da iPhone sahipleri arasında premium yükseltme döngülerini hızlandıracak.

honor-magic-v5.webp

Piyasa trendine yanıt olarak üreticiler yeni form faktörlerinin geliştirilmesini hızlandırıyor. Örneğin Samsung, ilk üç katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'u küçük miktarlarda da olsa piyasaya sürdü.

Counterpoint Research, bu modelin ticari başarı için tasarlanmadığını, bunun yerine dayanıklılığı, menteşe tasarımını ve yazılım optimizasyonunu gerçek dünya koşullarında test etmek için tasarlandığını ve "Apple'ın piyasaya girişi ve daha geniş çaplı ticarileşme öncesinde teknolojik liderliği sağlamlaştırma stratejisinin bir parçası" olduğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Ekonomi
Emeklilik hayali kabusa döndü: O tarihten sonra işe girenler çift maaş alamayacak!
Emeklilik hayali kabusa döndü: O tarihten sonra işe girenler çift maaş alamayacak!
Mehmet Şimşek'ten yoksul ailelere destek projesi
Mehmet Şimşek'ten yoksul ailelere destek projesi