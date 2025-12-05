Apple henüz pazara girmeden katlanabilir akıllı telefon satışları fırladı

Temmuz-Eylül 2025 döneminde bu kategorideki cihaz sevkiyatları bir önceki yıla göre %14 artarak tarihinin en yüksek çeyreklik büyümesine ulaştı.

Katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Z Fold7'nin piyasaya sürülmesi ve amiral gemisi Huawei Mate serisinin popülerliğinin devam etmesiyle dünya genelindeki toplam akıllı telefon sevkiyatlarının %2,5'ini oluşturuyor.

Aynı zamanda güncellenen Motorola Razr 60 serisine olan güçlü talep nedeniyle kapaklı akıllı telefonların sevkiyatları da arttı.

Samsung'un başarısı büyük ölçüde daha ince ve hafif bir tasarıma, geliştirilmiş menteşe dayanıklılığına ve daha az fark edilen ekran eğrisine sahip olan Galaxy Z Fold7'den kaynaklanıyor.

Huawei istikrarlı konumunu korurken, Honor ve Vivo ürün gruplarını geliştirmeye devam etti.

Motorola, rekabetçi fiyatlandırma, güçlü iş ortağı kanalları ve cihazlarının kullanılabilirliği hakkındaki olumlu yorumlar sayesinde küresel çapta en hızlı büyüyen oyunculardan biri olarak ortaya çıktı.

Analistler, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2025 yılına kadar yıllık ortalama %15 oranında büyüyeceğini, 2026 yılının ise daha belirgin bir genişleme ve muhtemelen bir atılım dönemi olacağını öngörüyor.

Apple'ın 2026'nın ikinci yarısında katlanabilir akıllı telefon segmentine de girmesi bekleniyor; bu da iPhone sahipleri arasında premium yükseltme döngülerini hızlandıracak.

Piyasa trendine yanıt olarak üreticiler yeni form faktörlerinin geliştirilmesini hızlandırıyor. Örneğin Samsung, ilk üç katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'u küçük miktarlarda da olsa piyasaya sürdü.

Counterpoint Research, bu modelin ticari başarı için tasarlanmadığını, bunun yerine dayanıklılığı, menteşe tasarımını ve yazılım optimizasyonunu gerçek dünya koşullarında test etmek için tasarlandığını ve "Apple'ın piyasaya girişi ve daha geniş çaplı ticarileşme öncesinde teknolojik liderliği sağlamlaştırma stratejisinin bir parçası" olduğunu belirtiyor.