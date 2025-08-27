Altında tansiyon düşmüyor
Altın fiyatları, 27 Ağustos Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlarken, gram altın 4 bin 450 TL seviyesini aşarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.
Altın borcu olanı üzecek yükseliş!
4 bin 450 TL barajını aşan gram altında 5 bin TL hedefinin ne zaman görüleceği de merak ediliyor.
TRUMP’TAN GELEN HAMLE PİYASALARI SALLADI
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.
Trump’ın hamlesi piyasalarda tedirginlik yaratırken, Fed’i faiz indirimine zorladığı yönündeki değerlendirmeler ve bağımsızlık tartışmaları öne çıktı. Bu gelişmeler altın fiyatlarına da yön verdi.
Yatırımcıların ve ekonomiyi yakından izleyenlerin merak ettiği konuların başında ise “Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?” sorusu geliyor.
Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 4.461,10
Satış: 4.455,2240
ALTIN/ONS DOLAR
Alış: 3.383,90
Satış: 3.384,55
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.127,6200
Satış: 7.284,2900
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.510,4800
Satış: 29.048,0600
TAM ALTIN
Alış: 28.959,00
Satış: 29.151,00
YARIM ALTIN
Alış: 14.213,59
Satış: 14.571,34
ZİYNET ALTINI
Alış: 28.516,29
Satış: 29.053,55
ATA ALTIN
Alış: 29.442,88
Satış: 30.177,94