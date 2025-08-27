Altında tansiyon düşmüyor

Altın fiyatları, 27 Ağustos Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlarken, gram altın 4 bin 450 TL seviyesini aşarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.

Altın borcu olanı üzecek yükseliş!

4 bin 450 TL barajını aşan gram altında 5 bin TL hedefinin ne zaman görüleceği de merak ediliyor.

TRUMP’TAN GELEN HAMLE PİYASALARI SALLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

Trump’ın hamlesi piyasalarda tedirginlik yaratırken, Fed’i faiz indirimine zorladığı yönündeki değerlendirmeler ve bağımsızlık tartışmaları öne çıktı. Bu gelişmeler altın fiyatlarına da yön verdi.

Yatırımcıların ve ekonomiyi yakından izleyenlerin merak ettiği konuların başında ise “Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?” sorusu geliyor.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 4.461,10

Satış: 4.455,2240

ALTIN/ONS DOLAR

Alış: 3.383,90

Satış: 3.384,55

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.127,6200

Satış: 7.284,2900

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.510,4800

Satış: 29.048,0600

TAM ALTIN

Alış: 28.959,00

Satış: 29.151,00

YARIM ALTIN

Alış: 14.213,59

Satış: 14.571,34

ZİYNET ALTINI

Alış: 28.516,29

Satış: 29.053,55

ATA ALTIN

Alış: 29.442,88

Satış: 30.177,94