Altında tansiyon düşmüyor

Altında tansiyon düşmüyor
Yayınlanma:
Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip edilirken, sarı metal dünkü sert yükselişin ardından yeni güne düşüşle başladı.

Altın fiyatları, 27 Ağustos Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlarken, gram altın 4 bin 450 TL seviyesini aşarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.

Altın borcu olanı üzecek yükseliş!Altın borcu olanı üzecek yükseliş!

4 bin 450 TL barajını aşan gram altında 5 bin TL hedefinin ne zaman görüleceği de merak ediliyor.

altinn.jpg

TRUMP’TAN GELEN HAMLE PİYASALARI SALLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

Trump’ın hamlesi piyasalarda tedirginlik yaratırken, Fed’i faiz indirimine zorladığı yönündeki değerlendirmeler ve bağımsızlık tartışmaları öne çıktı. Bu gelişmeler altın fiyatlarına da yön verdi.

Yatırımcıların ve ekonomiyi yakından izleyenlerin merak ettiği konuların başında ise “Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?” sorusu geliyor.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 4.461,10

Satış: 4.455,2240

ALTIN/ONS DOLAR

Alış: 3.383,90

Satış: 3.384,55

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.127,6200

Satış: 7.284,2900

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.510,4800

Satış: 29.048,0600

TAM ALTIN

Alış: 28.959,00

Satış: 29.151,00

YARIM ALTIN

Alış: 14.213,59

Satış: 14.571,34

ZİYNET ALTINI

Alış: 28.516,29

Satış: 29.053,55

ATA ALTIN

Alış: 29.442,88

Satış: 30.177,94

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Dolarda ibre hareketsiz kaldı
Dolarda ibre hareketsiz kaldı
Temu'dan alışveriş yapanlara kötü haber! Gümrük vergisi için düğmeye basıldı
Temu'dan alışveriş yapanlara kötü haber!