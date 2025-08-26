Altın borcu olanı üzecek yükseliş!

Yayınlanma:
Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Gram altın 4 bin 450 liranın üzerine çıktı. Altın cinsinden borcu olanlar daha fazla TL ödemek zorunda kalacak.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ise özellikle küresel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor.

Fed’in Jackson Hole sempozyumundan gelebilecek faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanmıştı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyum konuşması güvercin olurken altında geçen hafta fiyatların yükselmesini beraberinde getirdi.

Altın fiyatları önceki haftalarda büyük sıçrama yaşamış, gram altın direksiyonu bir anda yukarı kırıp hızla yükselmişti. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı.

Son günlerde düşüş trendine giren gram geçtiğimiz hafta 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşün sonunda büyük bir yükseliş geldi. 4 bin 387 olan gram altın, geçen hafta 4 bin 443 lira oldu.

Ons altın fiyatları ise doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi; ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileri altını destekledi.

Spot altın, bu sabah ons başına yüzde 0,15 düşüş yaşadı. 3.366,81 dolardan işlem gören spot altı fiyatı geçtiğimiz haftanın son günü 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3378,86 doları gördü.

Analistler ons altında bugün 3355 dolara kadar bir düzelme olabileceğini ifade ediyorlar.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 Salı gününe ait altın fiyatları...

Gram altın
4.450,52
4.454,29

22 Ayar Bilezik
4.053,94
4.076,64

Altın (ONS)
3.374,64
3.375,77

Altın ($/kg)
107.971,00
108.063,00

Cumhuriyet Altını
28.921,00
29.110,00

Yarım Altın
14.505,00
14.622,00

Çeyrek Altın
7.252,00
7.311,00

Gremse Altın
71.132,74
72.757,93

Tam Altın
28.453,09
29.014,17

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

