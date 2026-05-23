Altında neler oluyor: İkinci haftayı da kayıpla kapattı!

Küresel finans piyasalarında gözler merkez bankalarının faiz politikalarına çevrilmişken, altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altın, enflasyon kaygıları ve faiz artış beklentilerinin yeniden alevlenmesiyle haftayı düşüşle kapattı. Böylece sarı metal, üst üste ikinci haftayı da kayıpla geride bırakmış oldu.

ONS ALTIN 4 BİN 500 DOLAR SINIRINA GERİLEDİ

Haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda satıcılı bir seyir izlendi:

Spot altının ons fiyatı, cuma gününü yüzde 0,75 düşüşle 4.509 dolara gerileyerek kapattı. Altının haftalık bazdaki değer kaybı ise yüzde 0,69 olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinde ise dolar/TL kurundaki rekor yükselişlerin ons altındaki düşüşü dengelemesiyle gram altın haftayı yüzde 0,42 düşüşle 6 bin 630 liradan tamamladı. Gram altındaki haftalık toplam kayıp yüzde 0,21 ile sınırlı kaldı.

PETROLDEKİ ENERJİ ŞOKU VE FAİZ KORKUSU ALTINI VURDU

StoneX analisti Rhona O'Connell, yatırımcıların Ortadoğu’daki jeopolitik risklere, özellikle de Hürmüz Boğazı ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek olası aksamalara odaklandığını belirtti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerden somut bir uzlaşı çıkacağına yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı fırlattı.

Analistler, artan enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu yeniden tetikleyeceğini ve bu durumun başta Fed olmak üzere merkez bankalarını faizleri çok daha uzun süre yüksek tutmaya (hatta yeni artışlara) zorlayacağını öngörüyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi olmayan altından nakit çıkışına yol açıyor.

FED'DEN ŞOK FAİZ ARTIŞI MASADA

Altın fiyatlarındaki erimeyi hızlandıran bir diğer etken ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bir yılı aşkın sürenin zirvesine yakın seyretmesi oldu.

Para piyasalarındaki agresif beklentiler de dikkat çekti:

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayına kadar en az 25 baz puanlık yeni bir faiz artışı yapma olasılığını yüzde 58 gibi güçlü bir oranla fiyatlamaya başladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da yaptığı son açıklamada, bankanın artık “gevşeme eğilimini” tamamen sona erdirmesi gerektiğini savunarak olası bir faiz artışının kapısını resmen araladı.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ REKOR DÜŞÜK SEVİYEDE

Öte yandan, ABD’de yayımlanan son ankete göre tüketici güveni mayıs ayında tarihi bir rekor kırarak en düşük seviyeye indi.

Özellikle benzin ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişlerin, tüketicilerin yaşam maliyeti kaygılarını artırdığı ve küresel ekonomide stagflasyon endişelerini beslediği belirtiliyor.