Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı

Altın fiyatları rekor serisini sürdürürken, yüksek seyir artık olağan dışı olarak yorumlanıyor. Altın fiyatlarında görülmemiş rekorlar kırılırken uzmanlar da bu süreçte öngörülerinde temkinli yorumlarda bulunuyor. Küresel piyasalardaki çalkantı altın alımına yönlendirse de yaşanan rekorlar normal görülmüyor.

Yayırımcılar ve alım-satım yapacaklar ise merakla uzmanların yorumlarını araştırıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Türkiye ekonomisinde enflasyonun seyri, Merkez Bankası’nın faiz politikası ve altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, Merkez Bankası’nın Ekim ayında faiz artırımı yapmayabileceğini belirtti ve altının yatırım portföylerinde sigorta işlevi gördüğünü vurguladı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Mahfi Eğilmez, son enflasyon verilerini analiz ederek yıl sonu tahminini paylaştı:

“Önümüzdeki üç ayda enflasyon yüzde 2 civarında gelirse yıl sonunu ortalama yüzde 33,11 ile bitiririz. Eğer 1,5 gelirse bu oran yüzde 31 olur. Her halükarda yüzde 30’un üzerinde, muhtemelen 31 civarında bitireceğiz gibi görünüyor.”

Eğilmez, çekirdek enflasyonda hafif bir gerileme olduğunu ancak genel görünümün beklentiler kadar olumlu gitmediğini belirterek, “3 ayın 1,5 ortalama tutturması zor. 2 civarında bir seyir olursa yıl sonu enflasyonu 33 civarında gelebilir” dedi.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Mahfi Eğilmez, enflasyon ile faiz arasındaki farkın 7 puan civarında olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası’nın faiz kararı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplum ve iş çevreleri enflasyonun yükseldiğini görüyor. Merkez Bankası faizi indirse bile bankalar kredi faizlerini hemen düşürmez. Bu nedenle ben olsam Ekim ayında pas geçerdim.

Pas geçerse ‘Merkez Bankası işi ciddi tutuyor’ izlenimi doğar; indirirse ise enflasyonla mücadelede zayıflık algısı oluşabilir.”

ALTIN YORUMU: ALIN DEMİYORUM AMA...

Altın fiyatlarındaki yükselişi de yorumlayan Mahfi Eğilmez, özellikle ABD’de hükümetin kapanma ihtimalinin altın talebini artırdığını belirtti:

“Altın alın demiyorum ama portföyün bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Türk yatırımcısı için altın, hem ons hem dolar bazında değer kazandığı için kendi kendini sigorta ediyor.

Bir noktada kâr satışlarıyla birlikte hafif düşüşler yaşanabilir.”

Eğilmez, altının uzun vadede portföy çeşitliliği açısından önemli bir koruma aracı olduğuna da dikkat çekti.