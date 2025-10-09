Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı

Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı
Yayınlanma:
Altın fiyatlarındaki olağan dışı hareketlilik, alım-satım yapmak isteyenlerin kafasını karıştırırken uzmanların da öngörüde bulunmasını güçleştiriyor. Bu belirsizlik ortamında duayen ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Altın fiyatları rekor serisini sürdürürken, yüksek seyir artık olağan dışı olarak yorumlanıyor. Altın fiyatlarında görülmemiş rekorlar kırılırken uzmanlar da bu süreçte öngörülerinde temkinli yorumlarda bulunuyor. Küresel piyasalardaki çalkantı altın alımına yönlendirse de yaşanan rekorlar normal görülmüyor.

51 yıl sonra Kapalı Çarşı altın satışını durdurdu!51 yıl sonra Kapalı Çarşı altın satışını durdurdu!

Altına hücum!Altına hücum!

Yayırımcılar ve alım-satım yapacaklar ise merakla uzmanların yorumlarını araştırıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Türkiye ekonomisinde enflasyonun seyri, Merkez Bankası’nın faiz politikası ve altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, Merkez Bankası’nın Ekim ayında faiz artırımı yapmayabileceğini belirtti ve altının yatırım portföylerinde sigorta işlevi gördüğünü vurguladı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Mahfi Eğilmez, son enflasyon verilerini analiz ederek yıl sonu tahminini paylaştı:

“Önümüzdeki üç ayda enflasyon yüzde 2 civarında gelirse yıl sonunu ortalama yüzde 33,11 ile bitiririz. Eğer 1,5 gelirse bu oran yüzde 31 olur. Her halükarda yüzde 30’un üzerinde, muhtemelen 31 civarında bitireceğiz gibi görünüyor.”

Eğilmez, çekirdek enflasyonda hafif bir gerileme olduğunu ancak genel görünümün beklentiler kadar olumlu gitmediğini belirterek, “3 ayın 1,5 ortalama tutturması zor. 2 civarında bir seyir olursa yıl sonu enflasyonu 33 civarında gelebilir” dedi.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Mahfi Eğilmez, enflasyon ile faiz arasındaki farkın 7 puan civarında olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası’nın faiz kararı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplum ve iş çevreleri enflasyonun yükseldiğini görüyor. Merkez Bankası faizi indirse bile bankalar kredi faizlerini hemen düşürmez. Bu nedenle ben olsam Ekim ayında pas geçerdim.
Pas geçerse ‘Merkez Bankası işi ciddi tutuyor’ izlenimi doğar; indirirse ise enflasyonla mücadelede zayıflık algısı oluşabilir.”

ALTIN YORUMU: ALIN DEMİYORUM AMA...

2022/06/03/diyarbakirda-14-milyon-tllik-kuyumcu-vurgunu-5104-dhaphoto5.jpg

Altın fiyatlarındaki yükselişi de yorumlayan Mahfi Eğilmez, özellikle ABD’de hükümetin kapanma ihtimalinin altın talebini artırdığını belirtti:

Altın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsunAltın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsun

“Altın alın demiyorum ama portföyün bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Türk yatırımcısı için altın, hem ons hem dolar bazında değer kazandığı için kendi kendini sigorta ediyor.
Bir noktada kâr satışlarıyla birlikte hafif düşüşler yaşanabilir.”

Eğilmez, altının uzun vadede portföy çeşitliliği açısından önemli bir koruma aracı olduğuna da dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Ekonomi
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Nadir toprak elementleri neden önemli?
Nadir toprak elementleri neden önemli?