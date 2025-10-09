Ayşenur Arslan

Altına hücum!

Yayınlanma:

Kapalıçarşı’da vitrinlere “PATRON ÇILDIRDI” yazısı assalar yeri.

Zira, altında 1974 yılından bu yana görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyormuş.

Söyleyen, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk. ODATV’ye özetlediği kadarıyla da durum gerçekten pek acayip:

“Kapalı Çarşı'ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı 5500 TL'ye kadar çıkarken, anlık yükselişlerin devam etmesi ve öngörülemeyen tablo nedeniyle esnaf 5800-5900 TL arasında değişen fiyatlarla satış yapmaya başladı. Çok sayıda kuyumcuda gram altın satışı zarar edildiği öne sürülerek durduruldu.”

Elbette İsrail’den Suriye’ye, ateş çemberi bunda etkili.

Ne var ki İÇ MİNNAKLAR ve kaos politikaları çok daha etkili.

Yarınından emin olamayan, ekonomi yönetimine güvenini kaybeden vatandaş altına koşuyor.

Düşünün; CAN Holding operasyonu sonrası, medya kuruluşlarını başta RTÜK, denetim mekanizmalarının onayı ile CAN’a satan Turgay Ciner hakkında bir savcı tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Hemen aynı gün CİNER’in Türkiye’deki varlıklarına el konulup kayyum atandı.”

Düşünün; Meclis’te DEM grubunda “biji serok Apo” sloganları atıldı. Meclis Başkanı’nın tepkisi “keşke olmasaydı” sözleriyle sınırlı kaldı. Oysa, aralarında Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’in bulunduğu onlarca CHP’li belediye yöneticisi, DEM partililerle “kent uzlaşısı” sağlandı diye içerde.

“Düşünün; Sinan Ateş cinayetinin kritik ismi MHP’li avukat Serdar Öktem, “konuşacağım ha!” mesajından bir buçuk ay sonra İstanbul’un göbeğinde suikaste uğruyor. MHP tek bir açıklama yapmıyor. Bu arada bizlerin, saldırının iki çete arasındaki husumetten kaynaklandığına inanmamız bekleniyor.”

Düşünün; Salı akşamı CHP’nin “uyuşturucu kullanımı araştırılsın” diye verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, Çarşamba Şafak vakti ünlülere uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. Hem de jandarma tarafından.. Ve “gözaltına alınmadılar mevcutlu olarak ifadeye götürüldüler” gibi alelacayip bir açıklama ile… Eee sonra! Birbirinden ünlü isimler iki yanlarında birer jandarma ile kameraların önünden geçirildiler. Oradan oraya sürüklendikten sonra da akşam vakti serbest bırakıldılar.

“Yani, eksik olmasınlar, ahaliye en azından üç beş gün konuşulacak mevzu çıkardılar. Yoksa doların adım adım 42 liraya çıktığını.. Hem dövizde hem enflasyonda.. Yetmez faizdeki yüksek ateşle yatağa düştüğümüzü konuşsak daha mı iyi!!”

Galatasaray'da kritik gün 18 Ekim: Dursun Özbek bunun hesabını verecek
Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı
800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...
22 kiloya düşen fenomen hayatını kaybetti: Akıllara Nihal Candan geldi
