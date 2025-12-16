Altın fiyatları geri çekildi

Altın fiyatları geri çekildi
Yayınlanma:
Zirveye doğru yeniden tırmanışa geçen altın fiyatları haftanın ikinci gününe geri çekilerek başladı. İşte altın fiyatları ve uzman değerlendirmesi...

Altın fiyatları geçen haftalarda yaşanan düşüşün ardından bu haftaya yüksek başladı. Ancak haftanın ilk günü tırmanışa geçen altın ikinci güne düşüşle başladı.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi, gelecek yıl için ek indirim sinyalleri vermesi ve aylık 40 milyar dolarlık tahvil alım programının etkisi ile yükselirken doların zayıflamasından da güç alıyor.

Ekonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyorEkonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyor

Altın alım-satımı yapacaklar ise güncel tabelayı araştırıyor. Alım fırsatının ne zaman olacağını merak edenler uzmanların yorumlarına kulak veriyor. Dün şahlanarak Kapalıçarşı'da 6 bin lirayı gören gram altın bu sabah sakinledi.

KAPALIÇARŞI'DA TABELA DEĞİŞTİ: GRAM 6 BİN LİRA!



Cuma günü 5 bin 975 lira ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın rekor kırdı. Piyasada altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % -0,71

ALIŞ(TL) 5.866,46

SATIŞ(TL) 5.867,23

Çeyrek Altın % -0,71

ALIŞ(TL) 9.415,00

SATIŞ(TL) 9.651,00

Altın (ONS) % -0,50

ALIŞ($) 4.282,56

SATIŞ($) 4.283,12

UZMAN İSİM UYARDI: "4.565 DOLAR İSTEĞİ ARTABİLİR"

Peki altında rota nasıl olacaki? Yükseliş sürecek mi? Ekonomist Tuncay Turşucu, teknik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıya yol haritasını çizdi. Ons altında 4 bin 320 doların kritik bir dönemeç olduğunu belirten Turşucu, bu barajın kalıcı olarak aşılması halinde rotanın 4 bin 565 dolara çevrileceğini ve yükseliş isteğinin artacağını vurguladı.

Bankacılık devleri 2026 için tahminlerini tek tek açıkladı: Altın rekora doymayacakBankacılık devleri 2026 için tahminlerini tek tek açıkladı: Altın rekora doymayacak

Turşucu, olası geri çekilmeleri bekleyen yatırımcılar içinse şu kritik değerlendirmeyi yaptı:

“4.082 dolara doğru gerilemeler ise alım fırsatı olur”

PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEN GELECEK O VERİLERDE



Altın yatırımcısının odağında bu hafta ABD'den gelen veriler var. Piyasalar, FED'in para politikasını doğrudan etkileyecek üç kritik veriye kilitlendi: Salı günü tarım dışı istihdam, Perşembe günü enflasyon ve Cuma günü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi masada olacak. Beklentilere paralel veya düşük gelecek bir enflasyon verisinin, "daha güvercin" bir FED ihtimalini güçlendirerek altına yeni bir destek atabileceği belirtiliyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

