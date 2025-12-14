Bankacılık devleri 2026 için tahminlerini tek tek açıkladı: Altın rekora doymayacak

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararını açıklamasının ardından yükselişe geçti. Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–3,50 aralığına çekti.

Fed aynı zamanda 45 milyon euroluk hazine bonosu alacağını duyurdu. Bu adım dolar tarafında baskı oluşturması beklenirken, altın gibi değerli metallerde yukarı yönlü seyri meydana getirebileceği beklenirken, dolarda ise düşüşleri hızlandırabilir.

2026 YILINA YÖNELİK ALTIN BEKLENTİLERİ

2025 yılında tarihi rekorları peş peşe kıran altın fiyatları, haftayı 4 bin 287 dolardan tamamlarken, altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü.

Dünyanın önde gelen bankaları 2026 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin beklentilerini açıkladı.

İŞTE DEV BANKALARIN 2026 YILI ALTIN ÖNGÖRÜLERİ...

WELLS FARGO

4 bin 500 - 4 bin 700 dolar

DEUTSCHE BANK

4 bin 450 dolar

BANK OF AMERİCA

5 bin dolar

GOLDMAN SACHS

4 bin 900 dolar

MORGAN STANLEY

4 bin 500 dolar

UBS

4 bin 500 dolar

JPMORGAN

5 bin dolar