Yeni yıl gelmeden yüzde 40 zam! Maliyeti 23 bin liraya dayandı

Yeni yıl gelmeden yüzde 40 zam! Maliyeti 23 bin liraya dayandı
Yayınlanma:
Yılbaşı kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ile süs eşyaları ve Noel Baba şapkası, sakalı gibi ev süslerinin maliyeti, tercihe göre yaklaşık 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakların alışveriş telaşı başladı. Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı ile Noel Baba kostümü oldu. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YILBAŞI ÜRÜNLERİ

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

yilbasi.jpg

Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi.

Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son 1 haftada artış yaşandı.

yilbasi1.jpg

Hediyelik eşya satılan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı.

Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, kentteki yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

yilbasi2.jpg

YAPAY ÇAM AĞACI VE SÜSLEME FİYATLARI

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 2 bin 450 liradan alıcı bulduğunu anlatan Öztürk, "90 santimetrelik yapay çam ağacı 350 lira, 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 3 bin 250, 3 metre boyundaki 15 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 6'lı çan 245 lira, 4'lü süs treni 245, 6'lı top 125, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 300, LED ışık 245 liradan satılıyor" dedi.

yilbasi3.jpg

FİYATLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttığına değinen Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Noel Baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Öztürk, "En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 205 lira, şapkası 250 lira. Kostüm 1750 liraya satılıyor" diye konuştu.

Kaynak:DHA

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Ekonomi
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı
Borsada hisseleri tavan yaptıran haber! Dev satış için geri sayım
Borsada hisseleri tavan yaptıran haber! Dev satış için geri sayım