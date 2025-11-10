Almanların neden kredi kartı kullanmadığı ortaya çıktı

Almanların neden kredi kartı kullanmadığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Kredi kartı kullanımının yaygın olmadığı Almanya'da, pek çok yerde "sadece nakit" cevabı alınıyor. Peki bunun sebebi ne?

Almanya, ödeme alışkanlıkları konusunda adeta 1990'larda yaşıyor. Berlin'deki bir kafede uzattığınız kredi kartına karşılık kasadaki görevli size genelde, "Sadece nakit" diyerek cevap veriyor. Peki, neden kredi kartına mesafeli durup ısrarla nakit kullanıyorlar?

Almanların bu alışkanlığının cevabı, kültürel hafızada yatıyor. Almancada "borç" anlamına gelen Schulden kelimesi, "suçluluk" veya "kabahat" anlamına gelen Schuld sözcüğüyle aynı kökten geliyor.

kart.jpg

Bu dilsel bağ, Almanlar için "borçlanmanın" yalnızca mali bir eylem değil, aynı zamanda ahlaki bir yük olarak algılanmasına neden oluyor.

Almanların nakit tutkusunun bir diğer güçlü nedeni ise mahremiyet takıntısı. Doğu Almanya döneminde Stasi tarafından yıllarca izlenen halk, kişisel veriler konusunda son derece hassas. Kredi kartı kullanmak, nerede, ne zaman ve ne aldıklarına dair bir iz bırakmak anlamına geliyor.

credit-card.webp

Karatepe: Geçim sıkıntısı çeken milyonlar kredi kartlarına mahkum edildiKaratepe: Geçim sıkıntısı çeken milyonlar kredi kartlarına mahkum edildi

GİROCARD KULLANILIYOR

Almanlar kart kullanıyor, ancak tercihleri kredi kartı değil Girocard (eski adıyla EC-Karte). Bu kartla yapılan her ödeme, anında banka hesabındaki mevcut paradan çekiliyor. Yani "borç para" değil, "mevcut para" harcanıyor. Bu sistem aynı zamanda komisyon oranı düşük olduğu için küçük işletmelerin de işine geliyor ve birçok kafede hâlâ "kredi kartı geçmez" tabelası yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

