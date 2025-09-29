Alman otomotiv endüstrisinin gururu zorlanıyor yakında çökebilir:

Bir zamanlar istikrarın ve iyi ücretli, güvenli işlerin sembolü olan Alman otomotiv endüstrisi, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bloomberg'e göre, on yılın sonuna kadar yaklaşık 100.000 iş kaybı yaşanabilirken , en büyük darbeyi bir zamanlar büyümenin itici gücü olarak görülen üreticilerden alacak.

Bosch bunun en son örneği. Ev aletleriyle tanınan şirket, aynı zamanda otomotiv endüstrisinin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olmasına rağmen, mobilite bölümünde 13.000'e yakın kişinin işine son vereceğini duyurdu. Bu, Bosch'un 2030 yılına kadar planlanan toplam işten çıkarma sayısını 18.500'e çıkararak Volkswagen'in hemen arkasında yer almasını sağlıyor. Almanya'nın en büyük üreticisi, geçen yıl 30.000'den fazla kişinin işine son vereceğini duyurmasının ardından 35.000 kişiyi kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Diğer devler de saldırı altında. Tedarikçiler ZF ve Continental sırasıyla 14.000 ve 10.150 çalışanın işten çıkarılacağını öngörüyor. Audi de 7.500 kişiyi işten çıkarırken, Schaeffler 4.700 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Porsche ve Ford da bu durumdan muaf değil; Porsche 1.900, Ford ise 1.000 çalışanını işten çıkaracak.

Bu kesintilerin başlıca nedenleri elektriklendirme, artan geliştirme maliyetleri, küresel rekabet ve siyasi belirsizliktir. Özellikle ABD tarifeleri ve beklentileri karşılamayan zayıf elektrikli otomobil satışları öne çıkmaktadır. Alman hükümeti, gelecekteki düzenlemelerle ilgili belirsiz sinyallerle durumu daha da karmaşık hale getirmektedir .

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Direktörü Marcel Fratzscher , bunun kısa vadeli bir türbülans olmadığına inanıyor. "Bosch'taki büyük işten çıkarmaların duyurulması, Almanya'da ciddi bir endüstriyel yeniden yapılanmanın sadece başlangıcı. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla işten çıkarma ve iflas göreceğiz," dedi.

