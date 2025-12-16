Akaryakıta dev indirim geldi!

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş nihayet Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda zam haberleri gelen akaryakıtta bu kez haber serisi indirimden yana oldu.

Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!

Cumartesi motorine gelen 2 liralık indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi. Benzin alacak araba sahipleri, depolarını bugün daha uyguna doldurabilecek.

Benzine beklenen 2 liralık indirim gece yarısı pompaya yansıdı.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 ARALIK SALI)

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.38 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.74 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL