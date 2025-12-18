Airbnb için şok vergi kararı: Danıştay Maliye'ye 'dur' dedi

Türkiye'de son yıllarda patlama yapan ve kısa süreli ev kiralama sistemi olana "Airbnb" uygulamasıyla ilgili kritik bir karar geldi. Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan ev sahiplerini ticari kazanç mükellefi sayarak vergilendirmesine yönelik genel yazısının yürütmesini durdurdu.

MALİYE NE İSTİYORDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 81 ile gönderdiği yazıda, izin belgesi alarak evini kısa süreli (günübirlik, haftalık) kiralayanların yaptığı işi "ticari faaliyet" olarak değerlendiriyordu. Bakanlık, bu kişilerin otel işletmecisi gibi vergi mükellefi olması gerektiğini, hem Gelir Vergisi hem de yüzde 20 KDV ödemesi gerektiğini savunuyordu. Hatta bu kapsamda binlerce kişiye geriye dönük cezalar kesilmişti.

DANIŞTAY: "BU TİCARİ KAZANÇ DEĞİL, KİRA GELİRİDİR"

Ancak Danıştay 3. Dairesi, bir vatandaşın başvurusu üzerine aldığı kararla bu uygulamayı frenledi. Mahkeme, sadece izin belgesi alıp evini kiraya vermenin "ticari organizasyon" sayılamayacağına hükmetti.

Ekonomim'den Abdullah Tolu'nun aktardığına göre kararın gerekçesinde şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

“Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi... için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerekmektedir.”

KDV VE TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ İPTAL OLDU

Danıştay, ev sahiplerinin sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla evlerini kiraya vermesinin, elde edilen gelirin "Gayrimenkul Sermaye İradı" (kira geliri) olma niteliğini değiştirmeyeceğini vurguladı. Böylece bu işlemlerin ticari kazanç sayılıp KDV'ye tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

BİNLERCE KİŞİ RAHAT NEFES ALDI

Bu karar, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak evini kiraya veren ancak ticari şirket kurmayan binlerce ev sahibi için can simidi oldu. Maliye'nin bu karara 7 gün içinde itiraz etmesi bekleniyor ancak şu an için yürütme durmuş durumda.