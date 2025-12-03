Son dakika | Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 31,07 oldu.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR