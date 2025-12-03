Son dakika | Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika | Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK'in enflasyonu açıklamasının ardından aralık ayı kira artış oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 31,07 oldu.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Ekonomi
Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!
Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!
Üst düzey bürokrata zamma tepkiler büyüyor! Sendikalar ayakta... İşçi, emekli ne olacak?
Üst düzey bürokrata zamma tepkiler büyüyor! Sendikalar ayakta... İşçi, emekli ne olacak?
Ebeveynler derin bir oh çekecek! Çocuklar için mini akıllı telefonlar geliyor
Ebeveynler derin bir oh çekecek! Çocuklar için mini akıllı telefonlar geliyor