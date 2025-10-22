ABD'li finans devi altın için o tavsiyesini geri çekti!

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından birisi olan Citigroup altın için verdiği tavsiyesini geri çekti. Tavsiyeyi geri çekmesinin nedeninin ise pozisyonların aşırı şişmesi olarak belirtti.

9 haftadan bu yana ara vermeden sürekli bi, şekilde artış yaşayan metaller dünkü işlemlerde sert satış dalgası ile karşı karşıya kaldı. Ekonomim'de yer alan habere göre bu gerileme teknik bir düzeltme olabiliri. Orta vadede enflasyon endişesi ve FED'in faiz indirim döngüsüne dair beklentisinin altın ve gümüş için destekleyici olmaya devam edebileceğini söyledi.

Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?

Altının ons fiyatı dün yüzde 5,3 düşüş ile 4 bin 125 dolardan satıldı. Bu, nisan 2023 yılından bu yana ki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Ons altında yaşanan kayıp gram altına da yansıdı. Dün 5 bin 901 liraya kadar yükseldi. Ancak ardından 5 bin 509 liraya kadar geriledi.

CİTİGROUP, ALTINDA 'AĞIRLIĞI ARTIR' TAVSİYESİNİ GERİ ÇEKTİ

Trump'ın küresel ticareti yeniden şekillendirmeye yönelik adımları ve artan jeopolitik belirsizlik, bu yıl değerli metalleri destekleyen önemli faktörler arasında gösterildi. Merkez bankaları da altın alımlarını sürdürürken borsada işlem gören fonlar aracılığı ile yükselişe katılmaya çalıştı.

Bu durum 14 günlük güç endeksini 14 günlük göreli güç endeksini (RSI) eylül başından bu yana çoğu zaman aşırı alım bölgesinde tuttu.

Citigroup, salı günkü sert düşüşün ardından "ağırlığı artır" tavsiyesini geri çekti ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti. Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier’in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini yazdı.