ABD'li dev şirket 14 yıl sonra Türkiye'ye veda etti

Yayınlanma:
ABD’li Matthews International 14 yıl sonra Türkiye’den ayrılarak üretim tesisini devretti.

ABD'li dev şirket Matthews International'in 14 yıl sonra üretim tesislerini devredek Türkiye'den ayrıldığı belirtildi.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; küresel ekonomik durgunluk ve ticaret savaşları nedeniyle yabancı şirketlerin Türkiye’den çekilme süreci hız kazanırken listeye son eklenen ABD’li asırlık dev Matthews International oldu.

14 YILDIR İZMİR'DE ÜRETİM YAPIYORDU

Ülker'in yazısına göre; bir dönem basın toplantılarıyla yapılan duyurularla gelen küresel devler, deyim yerindeyse davul-zurnayla adım attıkları Türkiye’den sessiz sedasız gidiyor. Yıl başından bu yana Türkiye’deki üretim tesislerini devreden küresel şirketlerin tamamı, ortalama 10 yıl önce bulundukları sektörün önemli yerli üreticilerini alarak gelenler. Avrupalı şirketlerin ağırlıkta olduğu bu listeye son eklenen ABD’li asırlık dev Matthews International eklendi.

Ünlü ilaç firması ABD'li şirketi satın alıyor: Milyarlarca dolar ödeyecekler!Ünlü ilaç firması ABD'li şirketi satın alıyor: Milyarlarca dolar ödeyecekler!

Matthews International, 2011 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Kroma’nın yüzde 70’ini 13.4 milyon dolara satın alarak Türkiye’ye girmişti.

ABD’li Matthews International, iştiraki Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerini şirketin eski yöneticisi Bünyamin Özyan'a satarak çıktı.

1850 yılında kurulan ve dünyanın değişik bölgelerinde üretim tesisleri bulunan Matthews International’ın 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.

