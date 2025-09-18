Ünlü ilaç firması ABD'li şirketi satın alıyor: Milyarlarca dolar ödeyecekler!

Yayınlanma:
İsviçreli ilaç şirketi Roche, karaciğer hastalıkları alanındaki çalışmalarını güçlendirmek amacıyla ABD’li biyoteknoloji şirketi 89bio’yu 3,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Roche'den yapılan açıklamada, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan 89bio, İsviçreli şirketin hisse başına nakit olarak 14,5 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Bu, anlaşmanın değerini yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarırken, hissedarlar hisse başına 6 dolara kadar “aşama ödemeleri” alacak. Böylece, Roche'nin toplam satın alma değeri 3,5 milyar dolara ulaşacak.

HİSSE DEĞERİNİN YÜZDE 52 ÜZERİNDE

Söz konusu teklif, ABD’de hisseleri işlem gören 89bio’nin 60 günün ortalama hisse fiyatının yaklaşık yüzde 52 üzerinde bir rakama denk geliyor.

TAMAMLAMA TARİHİ: 2025'İN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

HEDEF: KİLO VERME PAZARINDA GÜÇLENME

Söz konusu satın almanın Roche'nin, hızla büyüyen kilo verme pazarında güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak:AA

