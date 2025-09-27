ABD'li dev banka Türkiye için kötü haberi verdi

Yayınlanma:
Yatırım devi Goldman Sachs TL'deki değer kaybına işaret ederek Türkiye için kötü haberi verdi. Banka enflasyon ve faize ilişkin tahminini yukarı yönlü revize etti.

Küresel yatırım devi Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü değiştirdi. Çok uluslu yatırım bankası Türkiye ekonomisi için kötü haber olarak nitelendirilebilecek yeni bir tahminde bulundu. Banka, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik enflasyon ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 27’den yüzde 29’a çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, “Enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle, 2025 yıl sonu politika faizi öngörümüzü yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye revize ettik” ifadelerine yer verildi.

2026 İÇİN TAHMİN SABİT KALDI

Banka, 2026 yılına yönelik enflasyon beklentisinde değişikliğe gitmedi. Rapora göre, önümüzdeki iki yılın ardından fiyat artışlarının yüzde 20 seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI’NDAKİ DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU

Raporda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Türk Lirası’na dair oldu. 2025’in üçüncü çeyreğinde TL’nin ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybettiği aktarıldı. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinde rol oynadığı vurgulandı.

PARA POLİTİKASINA YÖNELİK KRİTİK MESAJ

Goldman Sachs’ın güncel projeksiyonları, Türkiye’nin para politikasında sıkı duruşun süreceğine işaret ediyor. Özellikle 2025 yılı için politika faizinin yüzde 37 seviyesine çıkacağı beklentisi, sıkılaştırmanın uzun vadeli olacağına dair piyasalara önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

