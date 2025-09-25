ABD'de işsizlik verileri geriledi

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 218 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Eylül’de sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 14 bin kişi azalarak 218 bine düştü.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 233 bin olacağı yönündeydi.

GEÇMİŞ VERİLER REVİZE EDİLDİ

Önceki haftaya ilişkin açıklanan rakamlar da güncellendi. Buna göre 231 bin olarak duyurulan başvuru sayısı 232 bine revize edildi. Böylece verilerde hafif bir yukarı yönlü düzeltme yapılmış oldu.

4 HAFTALIK ORTALAMA GERİLEDİ

Geçen hafta itibarıyla, dalgalanmaları azaltan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 750 kişi azalışla 237 bin 500 seviyesine indi.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DÜŞÜŞ

İşsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı ise 13 Eylül’de biten haftada 2 bin kişi azalarak 1 milyon 926 bine geriledi.