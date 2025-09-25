Son dakika | ABD'den kritik veri geldi

Son dakika | ABD'den kritik veri geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Piyasaların odaklandığı kritik veri geldi. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü. ilk çeyrekte yüzde 0,6 daralma oldu.

ABD ekonomisi, 2025’in nisan-haziran döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,8 büyüyerek tahminleri geride bıraktı. Bu oran, 2023’ün üçüncü çeyreğinden itibaren görülen en güçlü büyüme performansı olarak kayıtlara geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 3,8 arttı. Böylece, ülke ekonomisi son iki yılın en hızlı büyümesini yakalamış oldu.

Altın kritik veriye odaklandı: Bugün açıklanacak!Altın kritik veriye odaklandı: Bugün açıklanacak!

Daha önce açıklanan öncü veriler, ekonominin aynı dönemde yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Ağustosta yayımlanan ikinci tahmin ise büyümenin yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

İLK ÇEYREKTE DARALMA YAŞANMIŞTI

Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 0,6 daralma göstererek 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk küçülmesini kaydetmişti.

Ekonomik büyümede, ithalatın gerilemesi ve tüketici harcamalarındaki artış belirleyici oldu. Ayrıca, revizyonun temel nedeni de kişisel tüketim harcamalarında yapılan yukarı yönlü güncellemeler olarak açıklandı.

ENDEKSLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, ikinci çeyrek için yüzde 2’den yüzde 2,1’e çıkarıldı. Bir önceki çeyrekte ise bu oran yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti.

Alışveriş zirveden önce başladı: Türkiye ile ABD arasında LNG imzasıAlışveriş zirveden önce başladı: Türkiye ile ABD arasında LNG imzası

Gıda ve enerji harcamalarının hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,6’ya yükseltildi. Endeksin, önceki çeyrekte yüzde 3,3 artış kaydettiği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Ekonomi
Mali müşavirle müşteri arasına MASAK girdi!
Mali müşavirle müşteri arasına MASAK girdi!
Konya Şeker'de gübre skandalı! Çiftçilere dağıtıldı, zarar ediyorlar!
Konya Şeker'de gübre skandalı! Çiftçilere dağıtıldı, zarar ediyorlar!
Böylesi görülmedi: Altın fiyatlarında 46 yıl sonra bir ilk!
Böylesi görülmedi: Altın fiyatlarında 46 yıl sonra bir ilk!