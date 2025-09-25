Son dakika | ABD'den kritik veri geldi

ABD ekonomisi, 2025’in nisan-haziran döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,8 büyüyerek tahminleri geride bıraktı. Bu oran, 2023’ün üçüncü çeyreğinden itibaren görülen en güçlü büyüme performansı olarak kayıtlara geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 3,8 arttı. Böylece, ülke ekonomisi son iki yılın en hızlı büyümesini yakalamış oldu.

Altın kritik veriye odaklandı: Bugün açıklanacak!

Daha önce açıklanan öncü veriler, ekonominin aynı dönemde yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Ağustosta yayımlanan ikinci tahmin ise büyümenin yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

İLK ÇEYREKTE DARALMA YAŞANMIŞTI

Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 0,6 daralma göstererek 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk küçülmesini kaydetmişti.

Ekonomik büyümede, ithalatın gerilemesi ve tüketici harcamalarındaki artış belirleyici oldu. Ayrıca, revizyonun temel nedeni de kişisel tüketim harcamalarında yapılan yukarı yönlü güncellemeler olarak açıklandı.

ENDEKSLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, ikinci çeyrek için yüzde 2’den yüzde 2,1’e çıkarıldı. Bir önceki çeyrekte ise bu oran yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti.

Alışveriş zirveden önce başladı: Türkiye ile ABD arasında LNG imzası

Gıda ve enerji harcamalarının hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,6’ya yükseltildi. Endeksin, önceki çeyrekte yüzde 3,3 artış kaydettiği belirtiliyor.