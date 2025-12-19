ABD verisi altının tansiyonunu düşürdü

Yayınlanma:
Altın fiyatları dün yükselişe geçerken ABD'den gelen enflasyon verisinin ardından tansiyonu düşürdü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında dalgalı seyir hakim. Altın dün yükselişe geçtiyse de akşam saati ABD'den gelen kritik veriyle yönünü değiştirdi.

ABD'den kritik veri geldi: Beklentinin altındaABD'den kritik veri geldi: Beklentinin altında

ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması ve dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması, ons altında kar satışlarını getirdi. Spot altın yüzde 0,2'lik kayıpla 4 bin 325 dolar seviyelerine çekildi.

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

Dijital ekranlar ile fiziki piyasa arasındaki makas yine açıldı. Ekranlarda 5 bin 953 TL görünen gram altın, Kapalıçarşı'da 6 bin 029 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 9 bin 817 TL seviyesine demir attı.

Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!

Piyasadaki bu ani frenin sebebi ABD Kasım ayı enflasyon verisi oldu. Yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalan enflasyon ve yüzde 4,6 olarak açıklanan işsizlik oranı, Fed'in 2026 faiz projeksiyonlarını yeniden masaya yatırttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te yaptığı iki faiz indiriminin ardından, yatırımcılar yeni yılda atılacak adımları fiyatlamaya çalışıyor.

SAVAŞ TAMTAMALARI 'DÜŞÜŞÜ' ENGELLİYOR

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Ekonomik veriler altını baskılasa da jeopolitik kaos düşüşü sınırlıyor. ABD-Venezuela hattındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşında barış masasının kurulamaması, "güvenli liman" talebini canlı tutuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Ekonomi
