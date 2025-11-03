ABD bankasından Türkiye açıklaması: Asgari ücret nasıl belirlenecek?

ABD bankasından Türkiye açıklaması: Asgari ücret nasıl belirlenecek?
Yayınlanma:
ABD'nin dev bankası JPMorgan Türkiye'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Banka enflasyon ve faiz tahminlerinin yanı sıra asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. Banka, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 23 olacağını, politika faizinin ise 2026 sonuna kadar kademeli olarak yüzde 30,5’e ineceğini öngördü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik imzalı değerlendirmede, TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı aylık yüzde 2,6’lık enflasyon oranının hem Bloomberg’in (%2,8) hem de JPMorgan’ın (%2,7) tahminlerinin hafif altında kaldığı belirtildi.

Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

Raporda, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyonun eylüldeki %2,7 seviyesinden ekimde %2,2’ye gerilediği aktarıldı. Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve giyimdeki %12,7’lik sert fiyat artışı dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

“KASIMDA AYLIK ENFLASYON %1,6 OLACAK”

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Banka, kasım ayında aylık enflasyonun %1,6 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederken, 2025 yılı enflasyon beklentisinin %32, 2026 yılı beklentisinin ise %23 olduğunu yineledi.

Raporda, enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin bulunduğu vurgulandı. Bu risklerin başında, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2026’daki ücret pazarlıklarını etkileme olasılığı gösterildi.

FAİZDE KADEMELİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

JPMorgan, TCMB’nin 11 Aralık’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38,5’e düşüreceği tahminini korudu.

Son Dakika | Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladıSon Dakika | Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladı

2026 yılı boyunca da her toplantıda 100 baz puanlık indirim yapılacağını öngören banka, böylece faiz oranının yıl sonunda yüzde 30,5’e kadar gerileyeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET VE DÖVİZ DEĞERLENDİRMESİ

2022/04/05/enflasyon-fiyat-artiii.jpg

Raporda, 2026 asgari ücret görüşmelerine de değinilerek, şu değerlendirme yapıldı:

“2026 sonu için öngördüğümüz %23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler görüyoruz; bunun başlıca nedeni, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2025 yılı ücret müzakerelerini etkileyebilecek olmasıdır.”

Banka ayrıca, TCMB’nin politika faizini manşet enflasyonun üzerinde tutmayı sürdüreceğini ve Türk lirası mevduat payı hedefini yerleşiklerin dolarizasyon eğilimini azaltmak için bir makro ihtiyati araç olarak kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Ekonomi
Memurlar TBMM önünde icra memuruna karşı soyundu: Al bir ceketim kaldı!
Memurlar TBMM önünde icra memuruna karşı soyundu: Al bir ceketim kaldı!
Memurlar için ek zam çağrısı!
"Gelir kayıpları büyüyecek”