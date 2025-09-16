64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakanlık açıkladı: Gazlı içecekte ilaç çıktı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: