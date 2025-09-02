Bakanlık açıkladı: Gazlı içecekte ilaç çıktı

Bakanlık açıkladı: Gazlı içecekte ilaç çıktı
Yayınlanma:
Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Yeni ifşa listesinde, alkolsüz gazlı içeceklerde ilaç etken madde kullandığı tespit edilirken,

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hille ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye 6 yeni ihlal eklendi. 5 firmanın alkolsüz gazlı içecek, macun gibi ürünlerinde ilaç etken madde kullandıkları tespit edildi. Danacı Koç adlı işletmenin de toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullandığı belirlendi.

Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi ve yaptıkları ihlaller şu şekilde:

gida-taklit-tagsis-listesi-halktv.png

Firmalar çikolata, bitki çayı, enerji içecekleri ve bazı takviye edici gıdalarda da doğal denenin aksine ilaç etken maddesi kullanılarak halkın sağlığının hiçe saymaya devam ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERDE SIKÇA RASTLANDI

Uygunsuzluklar, “sağlığı tehdit eden” ve “taklit-tağşişli gıdalar” olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırıldı. Taklit-tağşiş ürünlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluklardan bazıları şunlar:

Bitkisel yağlara tohum yağı veya düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması

Yağ oranının düşürülmesi, nişasta ve yabancı madde ilavesi

Et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti, deri dokusu karışımları

Baharatlara gıda boyası ve domates tozu eklenmesi

Takviye gıdalarda etken maddenin bulunmaması

Bu tür müdahalelerin, ürünün doğal yapısını bozarak tüketici sağlığını riske attığı vurgulandı.

GIDA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Bakanlık, tüketicinin gıda tüketiminde şu hususlara dikkat etmesi için şu uyarıları sıkısık yapıyor:

  • Satın alınan ürünlerin ambalajlı ve etiketli olması,
  • Son tüketim tarihine dikkat edilmesi,
  • Özellikle hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı, izlenebilir ürünlerin tercih edilmesi,
  • Gıdaların uygun koşullarda saklandığından emin olunması.
  • Vatandaşların şüpheli gördüğü ürünleri ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmesi

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

