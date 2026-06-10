'4 ev alacağım' demişti: 3 ayda yaklaşık 1 milyon lira kaybetti!

"Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 ev alacağıma inanıyorum" diyen vatandaşın, evini satıp altın aldıktan sonra altındaki düşüş ve artan giderler nedeniyle 3 ayda yaklaşık 1 milyon lira kaybettiği hesaplandı.

Üstelik altın fiyatlarındaki gerileme beklentisi ve her ay ödenen yüksek kira sebebiyle bu zararın daha da katlanması bekleniyor.

"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM" DİYEREK KİRAYA ÇIKMIŞTI

Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşü bir yatırım fırsatı olarak gören evli ve 2 çocuk babası bir vatandaş, oturduğu evi satarak altına yatırım yaptı.

Sosyal medya hesabından kararlı bir paylaşım yapan vatandaş, "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." dedi.

Geleceğe yönelik kazanç beklentisiyle hareket eden kişi, bu süreçte tam 1 kilogram altın aldığını iddia etmişti.

SAVAŞ ORTAMI ALTINI DÜŞÜRDÜ, PETROL VE DOLARI UÇURDU

Yatırımcının beklediğinin aksine, ABD-İran savaşıyla birlikte altın fiyatları dünya genelinde düşüşe geçerek yatırımcılarını korkutmaya başladı. Savaşın barışa dönüşmemesi ve çatışma ortamının sürmesi altını aşağı çekerken, petrol ve dolar fiyatları yükselişini devam ettiriyor.

Bölgede yeni bir saldırı dalgasının başlama olasılığının yüksek görülmesi de piyasalardaki bu dengesizliği tetikliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ 260 BİN LİRA KAYBETTİRDİ

27 Mart 2026 tarihinde gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeyken, bugün 6 bin 150 lira seviyesine geriledi. Gram bazında yaşanan yüzde 4'lük bu düşüş, 1 kilogram altın aldığını söyleyen vatandaşa doğrudan yaklaşık 260 bin lira zarar yazdı.

KİRA, TAŞINMA VE EMLAKÇI MASRAFLARI BELİNİ BÜKTÜ

4 kişilik ailenin yaşayacağı ortalama bir evin kirası 45 bin lira seviyelerinde seyrediyor. Vatandaşın 3 aydır kirada olduğu hesaplandığında sadece kiraya 135 bin lira ödediği görülüyor.

Evi emlakçı vasıtasıyla tuttuğu varsayıldığında; 45 bin lira emlakçı komisyonu ve 45 bin lira depozito ile bu tutar 225 bin liraya ulaşıyor. Taşınma masrafları ve diğer basit giderler de eklendiğinde, sadece barınma ve yer değiştirme için yapılan ilave masraf 325 bin lirayı buluyor.

KONUT FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde konut satışları düşüş gösterse de fiyatlardaki artış sürüyor. Ortalama yüzde 2 civarında artan konut piyasası nedeniyle, evini satan vatandaşın eski evinin muadilini geri alması zorlaştı ve konut satış fiyatı bazındaki zararı da 130 bin lira olarak hesaplandı.

Bugün ev almak istese 1 kilogram altının fiyatı 6 milyon 150 bin lira seviyesinde. Türkiye'de alıcı kişi satıcının da tapu masraflarını ödediği için yüzde 4 oranında tutarı harç olarak yatıracak ve bu tutar da 240 bin lira civarına denk geliyor.

Zararın Net Tablosu şu şekilde:

Altın satışından doğan zarar: 260 bin TL

Kira, emlakçı ve taşınma masrafları: 325 bin TL

Konut fiyat artışı kaynaklı zarar: 130 bin TL

Ödenmesi gereken tapu harcı: 240 bin TL

Toplam Net Zarar: 955 bin TL

ALTIN UZUN VADEDE GÜÇLÜ GETİRİ SAĞLADI

Öte yandan altın, son 5 yılda yaklaşık yüzde 1075 oranında değer kazanarak uzun vadede yatırımcısına yüksek getiri sağladı.