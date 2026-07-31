Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu ve faiz indirim döngüsünün uzayabileceği sinyalleri, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik güvenli liman talebini tabanda diri tutsa da, güçlenen dolar ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle gümüş fiyatları haftanın son gününe satıcılı bir seyirle başladı.

Ons gümüş perşembe günkü seviyelerinden gerileyerek 58 dolar bandına çekildi. Küresel piyasalardaki geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte gram gümüş de yönünü aşağı çevirerek 89 TL seviyelerine geriledi.

Bu düşüşle birlikte gümüşteki yıllık kayıp tablosu daha da belirginleşti. Gram gümüş bu yıl gördüğü 165,71 TL’lik rekor seviyesinden %46 değer kaybederken, ons gümüş ise zirve noktası olan 116,85 dolardan %50 oranında geri çekilmiş oldu.

31 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

31 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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