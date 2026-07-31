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Halk TV Ekonomi Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları ve güçlenen dolar değerli metalleri vurdu. Zirvesinden yüzde 50 gerileyen ons gümüş 58 dolara çekilirken, gram gümüş 89 liraya düşerek zirveden kayıp oranını yüzde 46'ya çıkardı.

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Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi
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Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu ve faiz indirim döngüsünün uzayabileceği sinyalleri, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik güvenli liman talebini tabanda diri tutsa da, güçlenen dolar ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle gümüş fiyatları haftanın son gününe satıcılı bir seyirle başladı.

Ons gümüş perşembe günkü seviyelerinden gerileyerek 58 dolar bandına çekildi. Küresel piyasalardaki geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte gram gümüş de yönünü aşağı çevirerek 89 TL seviyelerine geriledi.

Bu düşüşle birlikte gümüşteki yıllık kayıp tablosu daha da belirginleşti. Gram gümüş bu yıl gördüğü 165,71 TL’lik rekor seviyesinden %46 değer kaybederken, ons gümüş ise zirve noktası olan 116,85 dolardan %50 oranında geri çekilmiş oldu.

31 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 89,41₺ 89,44₺ %-0.47 07:35
Ons Gümüş $ 58,53$ 58,55$ %-0.70 07:35

31 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,41₺
Satış 89,44₺

31 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,53$
Satış 58,55$

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.182,68₺
Satış 6.190,05₺
Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladıAltın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,51₺ 47,52₺ %0.17 07:35
Euro (EUR) 54,72₺ 54,75₺ %0.04 07:35
Sterlin (GBP) 63,93₺ 63,97₺ %-0.07 07:35
Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.293
Değişim %-1,55

31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.325$
Değişim %-0,73
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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