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Halk TV Ekonomi Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

Dolar endeksi küresel piyasalarda değer kaybetmeyi sürdürürken, iç piyasada döviz kurları rekor serisine devam etti. Dolar 47,52 TL'ye tırmanırken euro 54,75 TL, sterlin ise 63,97 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

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Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

Perşembe günü yüzde 2,4 kayıpla Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan ve 99,900 puana kadar gerileyen dolar endeksi, haftanın son işlem gününde 100,190 puan civarına hafif toparlandı.

Çarşamba günkü 101,440 seviyelerine kıyasla küresel ölçekte zayıf kalmayı sürdüren dolara rağmen iç piyasada tırmanış hız kesmedi. Gün içinde 10 kuruş birden değer kazanan dolar, 47,52 TL seviyesine tırmanarak rekor tazelemeyi sürdürdü.

Fed faiz kararı sonrasında doların küresel majör para birimleri karşısında kan kaybetmesi, euro ve sterlinin TL karşısındaki tarihi yükselişini daha da ivmelendirdi. Karar öncesinde 53,97 TL seviyelerinde bulunan euro, cuma günü 54,75 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

Benzer şekilde yukarı yönlü ivmesini sürdüren sterlin de 63,97 TL seviyesine yükselerek 64 TL psikolojik eşiğinin hemen sınırına kadar dayandı.

31 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,51₺ 47,52₺ %0.17 07:30
Euro (EUR) 54,73₺ 54,76₺ %0.06 07:30
Sterlin (GBP) 63,93₺ 63,97₺ %-0.07 07:30
Kanada Doları 33,55₺ 33,72₺ %-0.06 07:30
İsviçre Frangı 58,91₺ 58,94₺ %-0.05 07:30
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.79 07:29
Avustralya Doları 33,06₺ 33,22₺ %0.10 07:30
Danimarka Kronu 7,24₺ 7,28₺ %-0.16 07:29
Norveç Kronu 4,93₺ 4,95₺ %-0.17 07:29
İsveç Kronu 4,93₺ 4,95₺ %-0.17 07:29
Çin Yuanı 7,04₺ 7,04₺ %0.21 07:30
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.20 07:30
BAE Dirhemi 12,94₺ 12,94₺ %0.19 07:30
Suudi Arabistan Riyali 12,60₺ 12,67₺ %0.00 03:02

31 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,51₺
Satış 47,52₺

31 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,73₺
Satış 54,76₺

31 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,93₺
Satış 63,97₺

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.182,68₺
Satış 6.190,05₺
Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladıAltın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,40₺
Satış 89,43₺
Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridiGümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.293
Değişim %-1,55

31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.336$
Değişim %-0,71
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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