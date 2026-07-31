Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!
Dolar endeksi küresel piyasalarda değer kaybetmeyi sürdürürken, iç piyasada döviz kurları rekor serisine devam etti. Dolar 47,52 TL'ye tırmanırken euro 54,75 TL, sterlin ise 63,97 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü.
Perşembe günü yüzde 2,4 kayıpla Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan ve 99,900 puana kadar gerileyen dolar endeksi, haftanın son işlem gününde 100,190 puan civarına hafif toparlandı.
Çarşamba günkü 101,440 seviyelerine kıyasla küresel ölçekte zayıf kalmayı sürdüren dolara rağmen iç piyasada tırmanış hız kesmedi. Gün içinde 10 kuruş birden değer kazanan dolar, 47,52 TL seviyesine tırmanarak rekor tazelemeyi sürdürdü.
Fed faiz kararı sonrasında doların küresel majör para birimleri karşısında kan kaybetmesi, euro ve sterlinin TL karşısındaki tarihi yükselişini daha da ivmelendirdi. Karar öncesinde 53,97 TL seviyelerinde bulunan euro, cuma günü 54,75 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.
Benzer şekilde yukarı yönlü ivmesini sürdüren sterlin de 63,97 TL seviyesine yükselerek 64 TL psikolojik eşiğinin hemen sınırına kadar dayandı.
31 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,51₺
|47,52₺
|%0.17
|07:30
|Euro (EUR)
|54,73₺
|54,76₺
|%0.06
|07:30
|Sterlin (GBP)
|63,93₺
|63,97₺
|%-0.07
|07:30
|Kanada Doları
|33,55₺
|33,72₺
|%-0.06
|07:30
|İsviçre Frangı
|58,91₺
|58,94₺
|%-0.05
|07:30
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%-0.79
|07:29
|Avustralya Doları
|33,06₺
|33,22₺
|%0.10
|07:30
|Danimarka Kronu
|7,24₺
|7,28₺
|%-0.16
|07:29
|Norveç Kronu
|4,93₺
|4,95₺
|%-0.17
|07:29
|İsveç Kronu
|4,93₺
|4,95₺
|%-0.17
|07:29
|Çin Yuanı
|7,04₺
|7,04₺
|%0.21
|07:30
|Rus Rublesi
|0,60₺
|0,60₺
|%0.20
|07:30
|BAE Dirhemi
|12,94₺
|12,94₺
|%0.19
|07:30
|Suudi Arabistan Riyali
|12,60₺
|12,67₺
|%0.00
|03:02
31 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.10
|Motorin
|77.21
|LPG
|31.19