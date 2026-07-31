Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

Perşembe günü yüzde 2,4 kayıpla Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan ve 99,900 puana kadar gerileyen dolar endeksi, haftanın son işlem gününde 100,190 puan civarına hafif toparlandı.

Çarşamba günkü 101,440 seviyelerine kıyasla küresel ölçekte zayıf kalmayı sürdüren dolara rağmen iç piyasada tırmanış hız kesmedi. Gün içinde 10 kuruş birden değer kazanan dolar, 47,52 TL seviyesine tırmanarak rekor tazelemeyi sürdürdü.

Fed faiz kararı sonrasında doların küresel majör para birimleri karşısında kan kaybetmesi, euro ve sterlinin TL karşısındaki tarihi yükselişini daha da ivmelendirdi. Karar öncesinde 53,97 TL seviyelerinde bulunan euro, cuma günü 54,75 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

Benzer şekilde yukarı yönlü ivmesini sürdüren sterlin de 63,97 TL seviyesine yükselerek 64 TL psikolojik eşiğinin hemen sınırına kadar dayandı.

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