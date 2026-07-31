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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

Fed'in pas geçmesi ve doların güçlenmesiyle altında kar satışları başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 70 dolara gerilerken gram altın 6 bin 220 liraya çekildi.

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Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı
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Fed'in politika faizini sabit tutması, Fed Başkanı Kevin Warsh’un sonraki adımlara dair net bir takvim vermemesi ve ABD dolarında yaşanan toparlanma altın fiyatlarında sınırlı bir kar satışını beraberinde getirdi.

Buna karşın, Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve 4 bin dolar seviyesinden gelen dip alımlarının desteğiyle altın, son beş ayın ilk aylık kazancını gerçekleştirme ihtimaline hazırlanıyor. Piyasalar bir yandan bölgedeki sıcak haber akışını takip ederken diğer yandan ABD faiz patikasına dair belirsizlikleri fiyatlamaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda 4 bin 115 dolara kadar yükselen ons altın, sabah erken saatlerde 4 bin 70 dolar seviyelerine çekildi. Dış piyasadaki bu gerilemeye paralel olarak 6 bin 270 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın ise sabah 6 bin 220 TL seviyelerine kadar geri çekildi.

31 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.232,87₺ 6.233,57₺ %-0.40 07:30
Ons Altın $ 4.079,71$ 4.080,38$ %-0.57 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.500,00$ 130.600,00$ %0.00 17:09

31 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.182,68₺
Satış 6.190,05₺

31 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.079,71$
Satış 4.080,38$

31 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.500,00$
Satış 130.600,00$

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,40₺
Satış 89,43₺
Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridiGümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,51₺ 47,52₺ %0.17 07:30
Euro (EUR) 54,73₺ 54,76₺ %0.06 07:30
Sterlin (GBP) 63,93₺ 63,97₺ %-0.07 07:30
Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.293
Değişim %-1,55

31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.336$
Değişim %-0,71
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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