Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

Fed'in politika faizini sabit tutması, Fed Başkanı Kevin Warsh’un sonraki adımlara dair net bir takvim vermemesi ve ABD dolarında yaşanan toparlanma altın fiyatlarında sınırlı bir kar satışını beraberinde getirdi.

Buna karşın, Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve 4 bin dolar seviyesinden gelen dip alımlarının desteğiyle altın, son beş ayın ilk aylık kazancını gerçekleştirme ihtimaline hazırlanıyor. Piyasalar bir yandan bölgedeki sıcak haber akışını takip ederken diğer yandan ABD faiz patikasına dair belirsizlikleri fiyatlamaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda 4 bin 115 dolara kadar yükselen ons altın, sabah erken saatlerde 4 bin 70 dolar seviyelerine çekildi. Dış piyasadaki bu gerilemeye paralel olarak 6 bin 270 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın ise sabah 6 bin 220 TL seviyelerine kadar geri çekildi.

31 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

31 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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