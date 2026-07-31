Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı
Fed'in pas geçmesi ve doların güçlenmesiyle altında kar satışları başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 70 dolara gerilerken gram altın 6 bin 220 liraya çekildi.
Fed'in politika faizini sabit tutması, Fed Başkanı Kevin Warsh’un sonraki adımlara dair net bir takvim vermemesi ve ABD dolarında yaşanan toparlanma altın fiyatlarında sınırlı bir kar satışını beraberinde getirdi.
Buna karşın, Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve 4 bin dolar seviyesinden gelen dip alımlarının desteğiyle altın, son beş ayın ilk aylık kazancını gerçekleştirme ihtimaline hazırlanıyor. Piyasalar bir yandan bölgedeki sıcak haber akışını takip ederken diğer yandan ABD faiz patikasına dair belirsizlikleri fiyatlamaya devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda 4 bin 115 dolara kadar yükselen ons altın, sabah erken saatlerde 4 bin 70 dolar seviyelerine çekildi. Dış piyasadaki bu gerilemeye paralel olarak 6 bin 270 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın ise sabah 6 bin 220 TL seviyelerine kadar geri çekildi.
31 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.232,87₺
|6.233,57₺
|%-0.40
|07:30
|Ons Altın $
|4.079,71$
|4.080,38$
|%-0.57
|07:30
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|130.500,00$
|130.600,00$
|%0.00
|17:09
31 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,51₺
|47,52₺
|%0.17
|07:30
|Euro (EUR)
|54,73₺
|54,76₺
|%0.06
|07:30
|Sterlin (GBP)
|63,93₺
|63,97₺
|%-0.07
|07:30
31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.10
|Motorin
|77.21
|LPG
|31.19