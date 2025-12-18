30 bin liralık seyyanen zam teklifi geri çekildi!

30 bin liralık seyyanen zam teklifi geri çekildi!
Yayınlanma:
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken "bürokrata özel zam" düzenlemesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken ve üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam öngören madde, AKP'nin verdiği önergeyle geri çekildi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken Ankara kulislerini karıştıran "bürokrata özel zam" düzenlemesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken ve üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam öngören madde, AKP'nin verdiği önergeyle geri çekildi.

30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki mesai devam ederken, tartışmalı 4. maddede geri adım atıldı. Üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarının maaşlarına 30 bin liraya varan ekstra artış yapılmasını içeren düzenleme, bütçe metninden çıkarıldı.

KIYA ZAM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesine rağmen, asgari ücretli ve emeklinin geçim derdiyle boğuştuğu bir dönemde bürokratlara yapılacak bu "kıyak zam" kamuoyunda infial yaratmıştı.

30 BİN PERSONELİ KAPSIYORDU

Meclis gündeminden düşürülen düzenleme, kamu kurumlarında yönetici ve uzman pozisyonunda çalışanları kapsıyordu. İptal edilen maddeye göre, yaklaşık 30 bin kamu personeline brüt 30 bin TL'lik ek ödeme yapılması planlanıyordu. AKP grubunun verdiği önergenin kabul edilmesiyle birlikte bu artış rafa kalkmış oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

