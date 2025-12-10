30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı

Yayınlanma:
Kamuda genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler ve bakanlık uzmanları dahil yaklaşık 30 bin kişiyi kapsayan üst düzey personele verilmesi teklif edilen 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesinin Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekilmesi, Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisine neden oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, ancak daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda uzlaşma sağlanamaması üzerine geri çekilen üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesi, Maliye Bakanlığı personelinin tepkisine yol açtı.

Söz konusu düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, denetçiler, büyükelçiler ve bakanlık uzmanları da dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu ve bu personele 30 bin liralık seyyanen zam öngörüyordu.

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların ailesi konuştu: Müthiş bir ihmal var!Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların ailesi konuştu: Müthiş bir ihmal var!

BAKANLIK BAHÇESİNDE GÜNDEM OLDU

Zam teklifinin geri çekilmesi üzerine Maliye Bakanlığı'nda çalışan uzmanlar, tepkilerini sıra dışı bir eylemle dile getirdi. Bakanlık bahçesinde toplanan kalabalık çalışan grubu, kararı protesto etmek amacıyla sessiz bir duruş eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

