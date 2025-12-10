30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, ancak daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda uzlaşma sağlanamaması üzerine geri çekilen üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesi, Maliye Bakanlığı personelinin tepkisine yol açtı.

Söz konusu düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, denetçiler, büyükelçiler ve bakanlık uzmanları da dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu ve bu personele 30 bin liralık seyyanen zam öngörüyordu.

BAKANLIK BAHÇESİNDE GÜNDEM OLDU

Zam teklifinin geri çekilmesi üzerine Maliye Bakanlığı'nda çalışan uzmanlar, tepkilerini sıra dışı bir eylemle dile getirdi. Bakanlık bahçesinde toplanan kalabalık çalışan grubu, kararı protesto etmek amacıyla sessiz bir duruş eylemi gerçekleştirdi.