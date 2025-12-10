Özgür Özel saat vererek herkesi meydana çağırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting maratonu devam ediyor.

Çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise farklı bir ilde düzenlenen mitinglerin son adresi Çatalca oldu.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT VEREREK HERKESİ MEYDANA ÇAĞIRDI

Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.30’da düzenlenecek miting için çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara seslendi.

CHP lideri, "Yılmayacağız. Susmayacağız. Bu kara düzene teslim olmayacağız! Bu kararlılığı göstermek için bu akşam 74. eylemde Çatalca’dayız!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da yurttaşları Çatalca mitingine davet etti ve “Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İstanbulluları mitinge davet ederek şunları yazdı:

“Çatalca Cumhuriyet Meydanı’ndayız. 10 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da bu meydanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, tüm belediye başkanlarımıza, tutsak yol arkadaşlarımıza özgürlük için, genel başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda yarın gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum. Kurtuluş Yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”