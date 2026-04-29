Bir haftadır eriyen kripto paralar faiz kararı öncesi canlandı
Fed'in faiz kararı açıklaması öncesi, kripto piyasalarında hareketlilik başladı. Son bir haftadır eriyen Bitcoin ve Ethereum faiz kararı öncesinde yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 0,32 yükselişle 77 bin 173,65 dolara, Ethereum ise yüzde 1,83 yükselişle 2 bin 328,76 dolara çıktı.
29 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $77.173,65 (%+0,32)
- Ethereum (ETH): $2.328,76 (%+1,83)
- Toplam piyasa değeri: 1,54 trilyon $
- 24s toplam hacim: $33,47B milyar $
- Saat: 09:22
29 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$77.173,65
|%+0,32
|$75.673,60
|$77.439,97
|33,47 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.328,76
|%+1,83
|$2.259,06
|$2.340,99
14,86 milyar $
29 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|H
|1,727$
|+%23,47
|PUMP
|1,906$
|+%6,74
|PI
|$1,987.00
|+%6,70
|TAO
|263,76 $
|+%6,25
|ZRO
|1,48 $
|+%4,35
29 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|DEXE
|12,75 $
|-%11,63
|LUNC
|$6,395.00
|-%6,20
|CHZ
|$4,671.00
|-%4,62
|EDGE
|1,31 $
|-%3,54
|PENGU
|$1,006.00
|-%2,91
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.657,93 TL
Gram altın satış: 6.658,75 TL
29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,75 TL
Gram gümüş satış: 106,83 TL
29 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0565 TL
Dolar satış: 45,0745 TL
Euro alış: 52,8351 TL
Euro satış: 53,0198 TL
Sterlin alış: 60,9766 TL
Sterlin satış: 61,3099 TL
29 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
