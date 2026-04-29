Bir haftadır eriyen kripto paralar faiz kararı öncesi canlandı

Yayınlanma:
Fed'in faiz kararı açıklaması öncesi, kripto piyasalarında hareketlilik başladı. Son bir haftadır eriyen Bitcoin ve Ethereum faiz kararı öncesinde yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 0,32 yükselişle 77 bin 173,65 dolara, Ethereum ise yüzde 1,83 yükselişle 2 bin 328,76 dolara çıktı.

29 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $77.173,65 (%+0,32)
  • Ethereum (ETH): $2.328,76 (%+1,83)
  • Toplam piyasa değeri: 1,54 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $33,47B milyar $
  • Saat: 09:22

29 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$77.173,65%+0,32$75.673,60$77.439,9733,47 milyar $
Ethereum (ETH)$2.328,76%+1,83$2.259,06$2.340,99

14,86 milyar $

29 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
H1,727$+%23,47
PUMP1,906$+%6,74
PI$1,987.00+%6,70
TAO263,76 $+%6,25
ZRO1,48 $+%4,35

29 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
DEXE12,75 $-%11,63
LUNC$6,395.00-%6,20
CHZ$4,671.00-%4,62
EDGE1,31 $-%3,54
PENGU$1,006.00-%2,91
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.657,93 TL

Gram altın satış: 6.658,75 TL

Altın yatırımcısı nefesini tuttu: Kritik karar yoldaAltın yatırımcısı nefesini tuttu: Kritik karar yolda

29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,75 TL

Gram gümüş satış: 106,83 TL

Gümüşte sert düşüş: Bugünkü karar kaderini belirleyecekGümüşte sert düşüş: Bugünkü karar kaderini belirleyecek

29 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0565 TL

Dolar satış: 45,0745 TL

Euro alış: 52,8351 TL

Euro satış: 53,0198 TL

Sterlin alış: 60,9766 TL

Sterlin satış: 61,3099 TL

TL erimeye devam ediyor: Kurlar yine kritik sınırı aştıTL erimeye devam ediyor: Kurlar yine kritik sınırı aştı

29 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Tabelada zam yok ama petrol fiyatları aldı başını gidiyorTabelada zam yok ama petrol fiyatları aldı başını gidiyor

29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Ekonomi
Kuyumculara yeni kural getirildi
Kuyumculara yeni kural getirildi
Motorlu araç ve taşınmaz ticaretinde yeni dönem! İlköğretim diploması yeterli olacak
Motorlu araç ve taşınmaz ticaretinde yeni dönem! İlköğretim diploması yeterli olacak
Körfez hareketlendi petrol uçtu: Gözler akaryakıt tabelasında
Körfez hareketlendi petrol uçtu: Gözler akaryakıt tabelasında