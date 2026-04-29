Bir haftadır eriyen kripto paralar faiz kararı öncesi canlandı

Fed'in faiz kararı açıklaması öncesi, kripto piyasalarında hareketlilik başladı. Son bir haftadır eriyen Bitcoin ve Ethereum faiz kararı öncesinde yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 0,32 yükselişle 77 bin 173,65 dolara, Ethereum ise yüzde 1,83 yükselişle 2 bin 328,76 dolara çıktı.