TL erimeye devam ediyor: Kurlar yine kritik sınırı aştı
Yayınlanma:
Fed'in faiz kararı öncesinde Türk Lirası, diğer döviz kurları önünde değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin savaş başladığından beri baz alınan psikolojik seviyelerin üstüne çıkmış durumda.
29 NİSAN 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
29 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,0565
|45,0745
|%0,06
|7:30
|Euro (EUR)
|52,8351
|53,0198
|%0,39
|7:30
|Sterlin (GBP)
|60,9766
|61,3099
|%0,68
|7:30
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|28 Nisan 2026
|29 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,0525 TL
|45,0745 TL
|+0,0220 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,7726 TL
|53,0198 TL
|+0,2472 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,8617 TL
|61,3099 TL
|+0,4482 TL
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.657,93 TL
Gram altın satış: 6.658,75 TL
Altın yatırımcısı nefesini tuttu: Kritik karar yolda
29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,75 TL
Gram gümüş satış: 106,83 TL
Gümüşte sert düşüş: Bugünkü karar kaderini belirleyecek
29 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
29 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
