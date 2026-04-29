ABD 35 kurum ve kişiyi yaptırım listesine aldı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'a karşı yürüttüğü "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) operasyonu dahilinde hazırlanan yeni yaptırım tablosunu kamuoyuyla paylaştı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın "gölge bankacılık" yapılanmasını odağa alan bir operasyonla, toplamda 35 ticari kuruluş ve gerçek kişinin yaptırım kapsamına dahil edildiği belirtildi.
ON MİLYARLARCA DOLARLIK KARA PARA TRAFİĞİ
Yaptırım listesine dahil edilen yapıların ve şahısların, İran’ın mevcut yaptırımları baypas etmek amacıyla kurduğu gizli bankacılık ağını sevk ve idare ettiği bildirildi.
Bu ağın, on milyarlarca doları bulan finansal hareketlerin gerçekleşmesine zemin hazırladığı ve bu sayede yaptırımların etkisiz kılındığı vurgulandı.
SİLAH SİSTEMLERİ VE PETROL GELİRLERİ HEDEFTE
Söz konusu şebekenin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) da dahil olmak üzere İran silahlı kuvvetlerinin dünya finans sistemine sızmasına aracı olduğu ifade edildi.
Bu kanallar vasıtasıyla, yasal olmayan petrol satışlarından elde edilen gelirlerin tahsil edildiği, füzeler ile kritik silah mekanizmaları için hassas parçaların tedarik edildiği ve bölgedeki vekil unsurlara nakit akışı sağlandığı kaydedildi.
ABD HAZİNE BAKANI’NDAN FİNANS KURULUŞLARINA UYARI
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, operasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"İran’ın gölge bankacılık sistemi, silahlı kuvvetleri için hayati bir finansal can simidi görevi görüyor ve küresel ticareti aksatan ve Orta Doğu’da şiddeti körükleyen faaliyetlere imkan sağlıyor. Bu ağ üzerinden aktarılan yasadışı fonlar, rejimin devam eden operasyonlarını destekliyor ve ABD personeli, bölgesel müttefikler ve küresel ekonomi için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Finansal kurumlar uyarılmıştır: Bu ağların işlerini kolaylaştıran veya bunlarla ilişkisi olan herhangi bir kurum, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalma riski altındadır."