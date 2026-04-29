Kuyumculara yeni kural getirildi

Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini sağlamak amacıyla üç kritik sektöre yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gitti. 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla; kuyumculuk, taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışı hakkındaki yönetmeliklerde yetki belgelerine dair yeni kurallar getirildi.

DENETİM SIKILAŞIYOR

Yapılan bu yasal düzenlemeyle birlikte, yetki belgeleri sadece ilk başvuruda verilip rafa kaldırılan bir evrak olmaktan çıkıyor. Artık belge içeriğindeki her türlü güncelleme için "tadil" (değiştirme/yenileme) süreci işletilmesi şart koşuluyor.

Bu hamleyle, işletme kayıtlarının güncel tutulması ve denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılması hedefleniyor.

KUYUMCULUKTA 10 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik üzerinde gerçekleştirilen değişimle, kuyumculuk faaliyetinde bulunan işletmelerin yetki belgelerindeki bilgilerde herhangi bir farklılık oluşması durumunda belgenin tadil edilmesi zorunlu kılındı.

YENİ ŞARTLAR BELİRLENDİ

Süreçteki temel teknik detaylar ise şöyle belirlendi:

Unvan ve İsim Değişikliği: İşletmenin ticaret unvanı ya da tabeladaki adı değiştiği takdirde mevcut belge geçerliliğini yitirecek ve tamamen yenilenecek.

Başvuru Süresi: İşletme sahipleri, unvan veya bilgi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde resmi başvurularını tamamlamak zorunda olacak.

Sonuçlandırma: İl müdürlükleri, yapılan bu başvuruları inceleyerek yine 10 günlük süre içerisinde karara bağlayacak.