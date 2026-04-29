BIST 100 dipten döndü: Sert düşüşün ardından nefes aldı

BIST 100 dipten döndü: Sert düşüşün ardından nefes aldı
Bist 100 endeksi geçtiğimiz günü büyük bir düşüşle kapadı. Dün kapanışı 14 bin 329,34 puandan yapan endeks, bu sabah yüzde 0,64 yükselişle 92,31 puan kazanarak 14 bin 421,65 puandan yaptı.

29 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.421,65
  • Değişim: %0,64 (+92,31)
  • Önceki kapanış: 14.329,34
  • Saat: 09:55

29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.421,65
Değişim%0,64 (+92,31)
Önceki kapanış14.329,34
İşlem hacmi90.418.163 TL
Saat9:55

29 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
OZATD339,50+9,96
YYAPI1,37+9,60
GSDDE11,68+7,95
MANAS26,52+6,34
ORCAY4,25+5,99

29 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
BORLS5,67-10,00
GZNMI64,60-9,97
QUAGR3,39-9,84
TMPOL486,75-9,02
BIENY22,30-8,91

29 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
SASA3,20139.776.291,20
PEKGY16,3077.210.247,50
ASTOR256,0075.348.992,00
ALKLC301,0057.193.311,00
DSTKF2.780,0056.022.560,00
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.657,93 TL

Gram altın satış: 6.658,75 TL

29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,75 TL

Gram gümüş satış: 106,83 TL

29 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0565 TL

Dolar satış: 45,0745 TL

Euro alış: 52,8351 TL

Euro satış: 53,0198 TL

Sterlin alış: 60,9766 TL

Sterlin satış: 61,3099 TL

29 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

29 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

