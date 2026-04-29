BIST 100 dipten döndü: Sert düşüşün ardından nefes aldı
Bist 100 endeksi geçtiğimiz günü büyük bir düşüşle kapadı. Dün kapanışı 14 bin 329,34 puandan yapan endeks, bu sabah yüzde 0,64 yükselişle 92,31 puan kazanarak 14 bin 421,65 puandan yaptı.
29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.421,65
|Değişim
|%0,64 (+92,31)
|Önceki kapanış
|14.329,34
|İşlem hacmi
|90.418.163 TL
|Saat
|9:55
29 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|OZATD
|339,50
|+9,96
|YYAPI
|1,37
|+9,60
|GSDDE
|11,68
|+7,95
|MANAS
|26,52
|+6,34
|ORCAY
|4,25
|+5,99
29 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BORLS
|5,67
|-10,00
|GZNMI
|64,60
|-9,97
|QUAGR
|3,39
|-9,84
|TMPOL
|486,75
|-9,02
|BIENY
|22,30
|-8,91
29 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|3,20
|139.776.291,20
|PEKGY
|16,30
|77.210.247,50
|ASTOR
|256,00
|75.348.992,00
|ALKLC
|301,00
|57.193.311,00
|DSTKF
|2.780,00
|56.022.560,00
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.657,93 TL
Gram altın satış: 6.658,75 TL
29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,75 TL
Gram gümüş satış: 106,83 TL
29 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0565 TL
Dolar satış: 45,0745 TL
Euro alış: 52,8351 TL
Euro satış: 53,0198 TL
Sterlin alış: 60,9766 TL
Sterlin satış: 61,3099 TL
29 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
29 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
