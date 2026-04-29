Tabelada zam yok ama petrol fiyatları aldı başını gidiyor
29 Nisan sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Brent petrol fiyatları ise bugün yüzde 0,20 artışla 109-111 dolar arasında hafif dalgalanma yaşıyor. Hürmüz ve petrol krizi tüm dünyayı enflasyona sürüklerken, bugün Fed'in faiz kararını ise sabit tutması bekleniyor.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,74 TL
|Motorin
|71,64 TL
|LPG
|34,99 TL
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,60 TL
|Motorin
|71,50 TL
|LPG
|34,39 TL
29 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,71 TL
|Motorin
|72,76 TL
|LPG
|34,87 TL
29 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,99 TL
|Motorin
|73,03 TL
|LPG
|34,79 TL
29 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.657,93 TL
Gram altın satış: 6.658,75 TL
Altın yatırımcısı nefesini tuttu: Kritik karar yolda
29 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,75 TL
Gram gümüş satış: 106,83 TL
Gümüşte sert düşüş: Bugünkü karar kaderini belirleyecek
29 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0565 TL
Dolar satış: 45,0745 TL
Euro alış: 52,8351 TL
Euro satış: 53,0198 TL
Sterlin alış: 60,9766 TL
Sterlin satış: 61,3099 TL
TL erimeye devam ediyor: Kurlar yine kritik sınırı aştı
29 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
29 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Bir haftadır eriyen kripto paralar faiz kararı öncesi canlandı