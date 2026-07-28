Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

Altın tarafındaki satış baskısı gümüş piyasasına da doğrudan yansıdı. ABD dolarının son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve çarşamba günü sonuçlanacak Fed toplantısı öncesinde artan faiz endişeleri, gümüş üzerinde de belirgin bir baskı oluşturdu.

ABD ile İran hattında diyalog kapısının açık olduğuna dair açıklamalar gelmesine rağmen bölgeden gelen yeni saldırı haberleri piyasalarda temkinli duruşun korunmasına ve emtia tarafındaki çekilmenin sürmesine yol açıyor.

Fed öncesinde güçlenen dolar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle ons gümüş küresel piyasalarda 57 dolar seviyelerine kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilmenin iç piyasadaki yansımasıyla birlikte gram gümüş de değer kaybederek 87 TL seviyesine kadar çekildi.

28 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

28 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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