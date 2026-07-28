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Halk TV Ekonomi Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

Altındaki düşüş gümüş piyasasını da vurdu. Fed kararı öncesinde güçlenen dolar ve Orta Doğu’daki gerilimle ons gümüş 57 dolara gerilerken, iç piyasada gram gümüş 87 lira seviyesine kadar çekildi.

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Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü
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Altın tarafındaki satış baskısı gümüş piyasasına da doğrudan yansıdı. ABD dolarının son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve çarşamba günü sonuçlanacak Fed toplantısı öncesinde artan faiz endişeleri, gümüş üzerinde de belirgin bir baskı oluşturdu.

ABD ile İran hattında diyalog kapısının açık olduğuna dair açıklamalar gelmesine rağmen bölgeden gelen yeni saldırı haberleri piyasalarda temkinli duruşun korunmasına ve emtia tarafındaki çekilmenin sürmesine yol açıyor.

Fed öncesinde güçlenen dolar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle ons gümüş küresel piyasalarda 57 dolar seviyelerine kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilmenin iç piyasadaki yansımasıyla birlikte gram gümüş de değer kaybederek 87 TL seviyesine kadar çekildi.

28 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 86,51₺ 86,53₺ %-2.73 08:40
Ons Gümüş $ 56,79$ 56,81$ %-2.80 08:40

28 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,51₺
Satış 86,53₺

28 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 56,76$
Satış 56,77$

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.176,57₺
Satış 6.182,62₺
Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilmeTrump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,38₺ 47,38₺ %0.05 08:40
Euro (EUR) 53,87₺ 53,89₺ %0.03 08:40
Sterlin (GBP) 62,98₺ 63,01₺ %0.03 08:40
Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldiKritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,10
Motorin 77,21
LPG 31,19

28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.775
Değişim %-1,21

28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.506$
Değişim %-2,19
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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