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Halk TV Ekonomi Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

Fed kararı öncesinde yükselen dolar endeksi iç piyasayı da hareketlendirdi. Dolar 47,37 lirayla tüm zamanların rekorunu kırarken, güçlenen dolar karşısında geri çekilen euro 53,92 liraya, sterlin ise 63,04 lira seviyesine geriledi.

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Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

Çarşamba günü sonuçlanacak kritik Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda dolar talebi yeniden artışa geçti. Dolar endeksi yükseliş ivmesiyle 101,501 puana kadar tırmanırken, uluslararası piyasalardaki bu sert güçlenme yurt içine doğrudan yansıdı. Savaş ve jeopolitik belirsizliklerin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, salı gününde 47,37 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Doların küresel ölçekte değer kazanması ve döviz sepetindeki dengelerin değişmesiyle birlikte euro tarafında geri çekilme kaydedildi. Yeniden 54 TL eşiğinin altına sarkan euro 53,92 TL seviyelerinden işlem görürken, sterlin ise iç piyasada 63,04 TL seviyelerine çekildi.

28 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,38₺ 47,38₺ %0.05 08:40
Euro (EUR) 53,87₺ 53,89₺ %0.03 08:40
Sterlin (GBP) 62,98₺ 63,01₺ %0.03 08:40
Kanada Doları 33,36₺ 33,53₺ %0.03 08:40
İsviçre Frangı 57,85₺ 57,87₺ %0.07 08:40
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.03 08:35
Avustralya Doları 32,82₺ 32,98₺ %-0.32 08:40
Danimarka Kronu 7,16₺ 7,20₺ %-0.06 08:40
Norveç Kronu 4,87₺ 4,89₺ %-0.13 08:39
İsveç Kronu 4,84₺ 4,86₺ %-0.10 08:39
Çin Yuanı 7,00₺ 7,00₺ %0.00 08:40
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.10 08:40
BAE Dirhemi 12,90₺ 12,90₺ %0.06 08:40
Suudi Arabistan Riyali 12,57₺ 12,63₺ %-0.01 05:07

28 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,38₺
Satış 47,38₺

28 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,88₺
Satış 53,89₺

28 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,99₺
Satış 63,02₺

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.176,57₺
Satış 6.182,62₺
Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilmeTrump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,51₺
Satış 86,53₺
Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndüDolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,10
Motorin 77,21
LPG 31,19

28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.775
Değişim %-1,21

28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.506$
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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