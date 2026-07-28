Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

Çarşamba günü sonuçlanacak kritik Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda dolar talebi yeniden artışa geçti. Dolar endeksi yükseliş ivmesiyle 101,501 puana kadar tırmanırken, uluslararası piyasalardaki bu sert güçlenme yurt içine doğrudan yansıdı. Savaş ve jeopolitik belirsizliklerin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, salı gününde 47,37 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Doların küresel ölçekte değer kazanması ve döviz sepetindeki dengelerin değişmesiyle birlikte euro tarafında geri çekilme kaydedildi. Yeniden 54 TL eşiğinin altına sarkan euro 53,92 TL seviyelerinden işlem görürken, sterlin ise iç piyasada 63,04 TL seviyelerine çekildi.

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