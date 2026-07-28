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Halk TV Ekonomi Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

Küresel piyasalar kritik Fed kararına kilitlenirken altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor. ABD dolarının güçlü duruşu ons altını 4 bin 45 dolara düşürürken, gram altın iç piyasada 6 bin 160 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme
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Salı gününe düşüşle başlayan altın fiyatları, ABD dolarının son bir ayın zirvesine yakın seyrini koruması ve piyasaların kilitlendiği Fed toplantısı öncesinde geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e faiz indirimi çağrısı yaparak dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmaları gerektiğini savunmasına karşın, iki gün sürecek kritik Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve şahin sinyal beklentileri altın üzerinde baskı yaratıyor.

Öte yandan Trump’ın İran ile müzakerelerde anlaşma şansı olduğunu ancak başarısızlık durumunda saldırıların süreceğini belirtmesi piyasalarda hassasiyeti artırırken; Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak’ın dün drone saldırıları bildirmesi jeopolitik risklerin masada kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Dolar endeksindeki güçlü duruş ve Fed öncesi temkinli bekleyişle birlikte ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 45 dolar seviyelerine kadar çekildi. Küresel taraftaki bu geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte salı günü gram altın 6 bin 160 TL civarında seyrediyor.

Piyasalarda çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamalara ve Orta Doğu’daki hassas diplomatik sürecin gidişatına odaklanılmış durumda.

28 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.149,49₺ 6.149,96₺ %-0.92 08:40
Ons Altın $ 4.036,62$ 4.037,62$ %-0.97 08:40
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.150,00$ 130.250,00$ %0.00 17:01

28 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.176,57₺
Satış 6.182,62₺

28 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.036,62$
Satış 4.037,62$

28 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.150,00$
Satış 130.250,00$

28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,51₺
Satış 86,53₺
Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndüDolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,38₺ 47,38₺ %0.05 08:40
Euro (EUR) 53,87₺ 53,89₺ %0.03 08:40
Sterlin (GBP) 62,98₺ 63,01₺ %0.03 08:40
Kritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldiKritik Fed kararı öncesi dolarda vites yükseldi

28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,10
Motorin 77,21
LPG 31,19

28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.775
Değişim %-1,21

28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.506$
Değişim %-2,19
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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