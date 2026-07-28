Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

Salı gününe düşüşle başlayan altın fiyatları, ABD dolarının son bir ayın zirvesine yakın seyrini koruması ve piyasaların kilitlendiği Fed toplantısı öncesinde geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e faiz indirimi çağrısı yaparak dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmaları gerektiğini savunmasına karşın, iki gün sürecek kritik Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve şahin sinyal beklentileri altın üzerinde baskı yaratıyor.

Öte yandan Trump’ın İran ile müzakerelerde anlaşma şansı olduğunu ancak başarısızlık durumunda saldırıların süreceğini belirtmesi piyasalarda hassasiyeti artırırken; Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak’ın dün drone saldırıları bildirmesi jeopolitik risklerin masada kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Dolar endeksindeki güçlü duruş ve Fed öncesi temkinli bekleyişle birlikte ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 45 dolar seviyelerine kadar çekildi. Küresel taraftaki bu geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte salı günü gram altın 6 bin 160 TL civarında seyrediyor.

Piyasalarda çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamalara ve Orta Doğu’daki hassas diplomatik sürecin gidişatına odaklanılmış durumda.

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