27 yıl önce kurulmuştu: Medya Takip Merkezi konkordato talep etti

Finansal zorluklar sebebiyle borç yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çeken ticari yapıların yasal bir koruma kalkanı olarak müracaat ettiği konkordato halkasına, çeyrek asrı aşan geçmişe sahip bir medya organizasyonu da dahil oldu.

Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, MTM Medya Takip Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen başvuru dosyasını karara bağlayarak, firmaya 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren hüküm doğurmak üzere 3 ay vadeli geçici konkordato mühleti tanınmasına hükmetti.

Belirlenen bu yasal takvim süresince, işletmenin mali dengelerinin ve hesap mizanlarının detaylı biçimde tetkik edilerek nihai konkordato talebinin karara bağlanması öngörülüyor.

MTM MEDYA TAKİP İÇİN KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Yargı makamı, söz konusu finansal denetim ve inceleme süreçlerini yürütmek adına Hukukçu Harika Alparslan, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) - Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve Finans Uzmanı Figen Mengi'yi geçici konkordato komiseri sıfatıyla görevlendirdi.

Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, ilgili yayıncılık kuruluşundan mali alacağı bulunan tüm taraflara yönelik kritik bir yasal uyarı metni yayımladı. Mahkeme heyeti tarafından yapılan duyuruda, alacaklı konumundaki tarafların, bugünden itibaren başlayacak 7 günlük kesin ve dönüşü olmayan süre içerisinde dilekçe yoluyla mahkeme dosyasına müracaat ederek itiraz hakkını kullanabilecekleri belirtildi.

Alacaklılar, söz konusu şirkete konkordato mühleti verilmesini gerekli kılacak bir finansal durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte ortaya koyarak, mahkeme başkanlığından konkordato talebinin tamamen reddedilmesini talep edebilecekler.