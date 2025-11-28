18 milyon kişiyi işsiz bırakacak!

Teknoloji devlerinin "devrim" olarak pazarladığı yapay zeka, birçok iş kolu için tehdide dönüşebiliyor.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nın ortaklaşa geliştirdiği kapsamlı iş gücü simülasyonu, yapay zekanın yarattığı yıkımın sadece teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayacağını kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre, yıllık 1,2 trilyon dolarlık devasa bir ücret hacmi, yapay zeka tarafından yapılabilecek işlerle örtüşüyor.

HANİ ALANLARI TEHDİT EDİYOR?

İşin en korkutucu yanı ise bu riskin dağılımı. 1,2 trilyon dolarlık pastanın sadece yüzde 2,2’si (211 milyar dolar) yazılım ve bilişim sektöründeki çalışanları kapsarken; asıl büyük kıyım finans, sağlık, idari işler ve profesyonel hizmetler gibi alanlarda, sessiz ve derinden ilerliyor.

GİZLİ TEHLİKE: 'BUZDAĞI ENDEKSİ'

Araştırmacılar, ABD'deki 151 milyon çalışanı "bireysel ajanlar" olarak modelleyerek "Iceberg Index" (Buzdağı Endeksi) adını verdikleri bir yapı oluşturdu. Her bir çalışana 32 binden fazla beceri, 3 bin ilçe bilgisi ve 923 farklı meslek kodu atandı.

Yapılan analizde, güncel yapay zeka sistemlerinin bu becerileri insan seviyesinde yapıp yapamayacağı test edildi. Ortaya çıkan risk haritaları, yapay zekaya maruz kalan ve "su altında kalan" gizli işsizlik tehlikesini görünür kıldı.

SADECE BEYAZ YAKALI DEĞİL, MAVİ YAKALI DA HEDEFTE

Simülasyonlar, yapay zeka tehdidinin sadece Silikon Vadisi veya büyük teknoloji merkezleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Sağlık, imalat, enerji ve ulaşım sektörlerinin yoğun olduğu iç kesimler ve kırsal bölgeler de büyük risk altında. Bu bölgelerde politika yapıcılar, işçilerin tamamen "ikame" edilmesi (yerine makine gelmesi) yerine, verimlilik artışı sağlayan karma modeller üzerinde durmaya çalışıyor.

EYALETLER ACİL EYLEM PLANINA GEÇTİ

Tehlikenin büyüklüğünü gören Tennessee, Kasım 2025’te yayımladığı Yapay Zeka İş Gücü Eylem Planı’na bu bulguları dahil etti. Utah ve Kuzey Karolina gibi eyaletler de ilçe bazlı beceri kırılganlıklarını analiz ederek yatırım önceliklerini değiştirmeye başladı.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından Frontier kullanılarak hazırlanan bu çalışma, geçmiş istatistiklere değil, henüz şirket bilançolarına yansımamış ancak teknik olarak mümkün hale gelmiş "işsizlik dalgasını" öngörüyor.