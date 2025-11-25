15 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık hizmetleri kapsamı genişlemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser tedavisinde kullanılanların da yer aldığı toplam 15 adet ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Bakan Işıkhan, vatandaşların tedaviye erişimini güçlendirmek adına atılan yeni adımları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hayati önem taşıyan birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar artık devlet güvencesi altına alındı.

RAPOR VE REÇETELEME KURALLARI GÜNCELLENDİ

Bakan Işıkhan, yapılan değişikliğin sadece ilaç listesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda reçeteleme ve raporlama süreçlerinde de iyileştirmelere gidildiğini belirtti.

Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: