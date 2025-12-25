Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı asgari ücretini brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak açıklamasının ardından, gözler bu rakama endeksli olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet katkılarına çevrildi.

Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre 2026 yılı itibarıyla BES katılımcıları, yatırdıkları tutarın %30’u kadar devlet katkısı alabilecek. Ancak bu katkının bir sınırı bulunuyor.

DEVLET KATKISI NE KADAR?

Bir katılımcının bir yıl içinde alabileceği en yüksek devlet katkısı, yıllık toplam brüt asgari ücretin %30’u ile sınırlandırılmış durumda.

Yeni asgari ücretle birlikte;

Maksimum Devlet Katkısı: 118 bin 908 TL

Bu katkıyı almak için yatırılması gereken prim: 396 bin 360 TL

Yani, bir ücretli çalışanın devletten 118 bin lira "destek" alabilmesi için, bir yılda yaklaşık 400 bin lirayı sisteme yatırması gerekiyor.

SİSTEMDE KALMAYANA KESİNTİ

Sistem, sadece yüksek birikim yapabilenlere değil, aynı zamanda parasını uzun süre sistemde tutabilenlere avantaj sağlıyor. Sistemden çıkmak isteyen kesintilerle karşılaşıyor:

İlk 3 yıl: Devlet katkısı tamamen yanıyor.

3-6 yıl arası: Katkının sadece %15’i alınabiliyor.

6-10 yıl arası: %35’i ödeniyor.

10 yıl ve 56 yaş: %100 devlet katkısı hakkı kazanılıyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle ay sonunu getiremeyen milyonlarca çalışan için 10 yıl boyunca birikime dokunmamak, mevcut ekonomik şartlarda bir hayli zor.

HALK ALTIN FONUNA SIĞINDI

BES’teki toplam fon büyüklüğü Aralık 2025 itibarıyla 2 trilyon lira barajını aşmış durumda. Katılımcı sayısı ise Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte 18 milyona yaklaştı. Ancak veriler, halkın Türk Lirası cinsinden enstrümanlara güvenmediğini gösteriyor.

BES havuzundaki birikimlerin yaklaşık %40’ı altın fonlarında değerlendiriliyor. Birikimlerin hızla büyümesinin ana sebebi hükümetin ekonomi politikaları değil, altın fiyatlarındaki küresel yükseliş olarak öne çıkıyor. Milyonlar, sistem içinde dahi birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için altına sığınıyor.