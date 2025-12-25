Doğal gazdan elektiriğe EPDK yaptırımları katladı: Fatura kabaracak mı?

Yayınlanma:
EPDK idari para cezalarını yüzde 25'ten fazla artırdı. Doğal gazdan elektriğe, petrolden LPG'ye kadar tüm kalemlerde cezalar ağırlaştırıldı. İşte tüm detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılına sayılı günler kala enerji devlerini yakından ilgilendiren yeni ceza tarifesini duyurdu. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt piyasasında kuralları ihlal eden şirketlere kesilecek fatura artık çok daha ağır olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre, idari para cezaları "yeniden değerleme" kapsamında yüzde 25,49 oranında yükseltildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kararla birlikte, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin mevzuata aykırı hareket etmelerinin maliyeti önemli ölçüde arttı.

TÜM ENERJİ KALEMLERİNDE CEZA ARTIŞI

2024/08/30/enerji-ng-1.png

EPDK'nın aldığı karar sadece bir sektörü değil, tüm enerji ekosistemini kapsıyor. Doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve elektrik piyasasında işlenen suçlar ve kurallara aykırılıklar için belirlenen parasal yaptırımlar, belirlenen yeni oran üzerinden uygulanacak.

Bu durum, özellikle denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen dağıtım şirketlerini ve tedarikçileri zorlayacak gibi görünse de; bu cezaların şirketler için bir "işletme maliyeti" haline gelmesi ve dolaylı yoldan abonelerin faturalarına yansıtılması riski de bulunuyor.

YENİ TARİFE 1 OCAK'TA DEVREYE GİRİYOR

2022/02/02/elektrik-faturasi.jpg

EPDK tarafından hazırlanan ilgili tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Buna göre, 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni ceza miktarları, mevcut tarifelerin üzerine yüzde 25,49 eklenerek hesaplanacak.

Enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere kuralları çiğnemeleri durumunda kesilecek bu cezalar, doğrudan devletin kasasına gelir olarak kaydedilecek. Milyonlarca tüketici enerji fiyatlarında nefes aldıracak bir düzenleme beklerken, devletin ceza gelirlerini artırma yoluna gitmesi ekonomik kriz ortamında dikkat çekici bir hamle olarak değerlendirildi.

FATURALARI KABARTIR MI?

2021/11/10/fatura.jpg

EPDK'nın ceza artışına gitmesi "şirketleri disipline etmek" gibi görünse de, enerji şirketlerinin bu cezaları faturalara yansıtarak parayı yerine koymak isteyebilir. Bu düzenlemenin faturalara nasıl yansıyacağı, faturaların kabarıp kabarmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşmiş olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

